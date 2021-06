Links krijgt ervan langs op Britse variant van Fox News

De huisstijl is in de nationale kleuren en opvallend veel gasten en journalisten hebben hun sporen verdiend in de strijd om Brexit. GB News , de nieuwe Britse actualiteitenzender, die sinds ruim twee weken in de lucht is, moet het conservatief-populistische alternatief worden voor Britten die de BBC te links vinden, te grootstedelijk, te woke.

Met stevig conservatief commentaar en veel zendtijd voor Britse burgers hoopt de nieuwe zender uit te groeien tot een Britse variant van het Amerikaanse Fox News. GB News past zo perfect in het gepolariseerde Britse medialandschap en in de Britse cultuuroorlog.

Zondag presenteerde de bekende Brexiteer Nigel Farage er bijvoorbeeld een debat over, of beter gezegd, een debat tégen, de cancel culture, waarbij bekende mensen worden geboycot omdat ze onwelgevallige opinies verkondigen. Aanleiding was het feit dat Winston Marshall, de banjospeler van beroemde groep Mumford & Sons, besloot de band te verlaten, nadat hij door linkse twitteraars was verketterd. Hij had een auteur aangeprezen die een kritisch boek schreef over extreem-links. Marshall is overigens de zoon van een van de financiers van de nieuwe zender.

Als je bij GB langs zapt weet je meteen in welke politieke bubbel je bent, ongeacht het moment van de dag waarop je aanwipt. Zo wordt op het ene moment de loftrompet gestoken over het handelsakkoord dat Boris Johnson net sloot met Australië, een bewijs dat het Verenigd Koninkrijk best kan overleven buiten de Europese Unie. Even later worden ngo’s over de hekel gehaald die vinden dat het VK weer meer moet uitgeven aan ontwikkelingshulp.

Elke Brit mag meedoen

De volgende dag kun je zo maar midden in een kritische bespreking vallen van iemand die vond dat de rol van christenen in de slavenhandel onderbelicht is. Waarom wordt er toch altijd zo veel kritiek geleverd op christenen, vraagt presentatrice Alex Phillips zich op verongelijkte toon af? En als uit onderzoek blijkt dat kinderen nachtmerries hebben over de toekomst van de planeet, krijgen linkse klimaat-alarmisten van katoen.

Ook valt op dat er veel uren in een dag zitten die door de jonge zender gevuld moeten worden. De programmering bestaat hoofdzakelijk uit talk-radio-met-beeld. Twee journalisten bespreken, knus op een bankje, de actualiteit en elke Brit die iets te vertellen heeft mag meedoen, zo lijkt het. Het ene moment tref je een duivenmelker, het andere een oncoloog.

Boegbeeld Andrew Neil over adverteerders die GB News boycotten:



Interactie met de kijker is een essentieel bestanddeel van de formule. Het is goedkope tv én past naadloos in het politieke program van GB News. De Brexit-campagne werd een succes met de slogan „take back control”, GB News wil de Britse burger de controle over het actuele debat teruggeven.

Er is dus veel aandacht voor vraagstukken uit het dagelijks leven, over de vraag of op 19 juli de nog resterende lockdown-regels versoepeld worden, of de Deltavariant alsnog de zomer zal verzieken en of werknemers fulltime terug moeten naar kantoor. De journalisten luisteren ook met veel empathie naar patiënten die strijden om aandacht voor een zeldzame ziekte of voeren een genuanceerd debat over de nieuwe euthanasie-regels op Jersey.

Adverteerders en clubleden

De eerste weken waren niet eenvoudig voor de start-up. Er waren heel wat technische haperingen met filmpjes die te vroeg worden gestart of presentatoren die pas heel laat in de gaten krijgen dat ze op tv zijn. Opvallend was ook dat grote adverteerders zich tijdelijk terugtrokken nadat een actiegroep ze erop had gewezen dat hun reclamebureau ze op GB News had geboekt.

Het maakte ook geen stabiele indruk dat het boegbeeld van het project zich al meteen voor een paar maanden afmeldde. Journalistiek veteraan Andrew Neil (ex-BBC) is zowel de directeur als het journalistieke gezicht van de zender. Eind vorige week kondigde hij aan een time-out van een paar weken te nemen, naar eigen zeggen om de batterijen op te laden na de veeleisende lancering van GB News. De 72-jarige Neil, die met opvallende interviews en columns op prime time de koers van de zender moet markeren, beloofde dat hij voor het einde van de zomer terug zal zijn met nieuwe ideeën.

GB News mag dan inhoudelijk willen lijken op Fox News, het verdienmodel lijkt niet op de zender van Rupert Murdoch, schreef de Financial Times dit voorjaar. Waar Fox drijft op abonnee-inkomsten van kabelklanten, moet GB News het hebben van inkomsten uit commercials en van bijdragen van ‘clubleden’. Het is de bedoeling dat GB News na vijf jaar een fanclub van tenminste 134.000 vaste klanten/kijkers heeft, die bereid zijn voor dat voorrecht te betalen en daarmee een derde van de omzet leveren.