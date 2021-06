‘Hongkongse politie arresteert opnieuw Apple Daily-journalist’

De politie van Hong Kong heeft zondagnacht een 57-jarige oud-redacteur van de prodemocratische krant Apple Daily gearresteerd op het internationale vliegveld, toen hij naar verluidt wilde vluchten naar het buitenland. Dat melden Hongkongse media maandag. Volgens Reuters bevestigt de politie dat er een arrestatie is geweest van een man met die leeftijd, maar wordt niet gezegd om wie het gaat. Als de berichtgeving klopt is het de zevende Apple Daily-journalist die in twee weken tijd is vastgezet. Het zou gaan om Fung Wai-kong, een ervaren redacteur en columnist. Hij wordt verdacht van „samenspanning met het buitenland”.

Apple Daily moest vorige week na 26 jaar noodgedwongen sluiten na repressie van de Hongkongse autoriteiten. Op 17 juni viel de politie de redactie van de krant binnen voor een doorzoeking en werden vijf directieleden en de hoofdredacteur gearresteerd. Omdat ook de banktegoeden van de uitgever werden bevroren, stopte de Apple Daily met verschijnen. Afgelopen donderdag werd de laatste editie uitgegeven.

Volgens de autoriteiten heeft de Apple Daily de door China opgelegde veiligheidswet verbroken, die vorig jaar werd geïntroduceerd. Voor andere kritische media is het optreden van de Hongkongse politie het signaal dat er geen sprake meer is van persvrijheid. Het online prodemocratische medium Stand News plaatste zondag op Facebook een post waarin het liet weten te stoppen met het accepteren van lezersdonaties en oudere commentaren van het platform te verwijderen, „om supporters, schrijvers en redacteuren te beschermen en de risico’s te verkleinen”.