Gelders slachthuis onder verscherpt toezicht wegens dierenmishandeling

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft maandag een slachthuis in het Gelderse Epe onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding zijn beelden die enkele uren daarvoor zijn gepubliceerd door actiegroep Varkens in Nood, waarop is te zien dat varkens met peddels worden geslagen en stroomstoten krijgen toegediend. Ook wordt een varken aan een oor weggesleept.

Een lid van Varkens in Nood werkte een aantal weken undercover in slachthuis Gosschalk, waar zowel runderen als varkens worden geslacht. Met een verborgen camera filmde hij de gang van zaken binnen het bedrijf. Daarbij zou hij dagelijks getuige zijn geweest van dierenmishandeling, ondanks het permanente cameratoezicht door de NVWA, dat bij alle grote Nederlandse slachthuizen wordt uitgevoerd.

De NVWA, die de beelden heeft gezien, bevestigt de misstanden maandag in een verklaring. De toezichthouder heeft het daarin over „ernstige dierenwelzijnsovertredingen” en schrijft dat hier „direct tegen is opgetreden”. Zo moet voortaan altijd een dierenarts op het terrein aanwezig zijn, terwijl dit voorheen tussen de slachturen 03.00 uur en 05.00 uur niet het geval was. Deze extra arts is een aanvulling op de twee die sowieso al dagelijks op de slachterij werken. Waarom dit tweetal de misstanden niet heeft opgemerkt, komt volgens de NVWA-woordvoerder mogelijk doordat Gosschalk een „heel groot bedrijf” is, waardoor incidenten soms over het hoofd zouden worden gezien.

Cameratoezicht

De toezichthouder gaat ook het cameratoezicht bij de slachterij uitbreiden. In grote slachthuizen houdt de NVWA met camera’s permanent toezicht om het dierenwelzijn te controleren. De beelden worden gewoonlijk steekproefsgewijs teruggekeken of incidenteel na een melding van een mogelijke misstand bij een bedrijf. Voortaan zullen de beelden van bij Gosschalk echter „vaker” worden teruggekeken. Ook worden meer camera’s opgehangen, onder meer in dode hoeken. De sancties zijn voor onbepaalde tijd ingesteld en worden volgens de toezichthouder pas opgeheven als het bedrijf het dierenwelzijn op het terrein kan garanderen.

RTL Nieuws, die beschikt over alle beelden van de undercoveractie, heeft de opnames voorgelegd aan Gosschalk. De directie van het bedrijf zegt tegen de nieuwszender geschrokken te zijn van de beelden en noemt deze onacceptabel. „We trekken ons dit zeer aan, nemen onze verantwoordelijkheid en hebben een onderzoek naar de misstanden ingesteld.” Het bedrijf zegt ondertussen maatregelen te hebben genomen. Zo zou gedurende het onderzoek de slachtsnelheid naar beneden gaan en zouden de betrokken medewerkers zijn geschorst.