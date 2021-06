Als vaccinatiearts vroeg ik een stoere aantrekkelijke man die hielp op de vaccinatiestraat met het begeleiden van de bezoekers, of hij al gevaccineerd was. „Nee, ik ben te jong om erg ziek te worden.” Ik vertelde hem dat ik gehoord had dat binnenkort jonge vrouwen geen seks meer willen hebben met mannen die niet gevaccineerd zijn. Aan het einde van de middag kwam hij vragen of hij in aanmerking mocht komen voor eventueel overgebleven vaccin.

