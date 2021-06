In Forbidden West kent vrijwel niemand held Aloy nog

Azuurblauw water kabbelt over witte stranden, palmbomen wuiven in de warme zon terwijl mechanische dinosaurussen jagen tussen de met planten overwoekerde geraamten van vervallen flatgebouwen. Lang was het stil rond Forbidden West, de opvolger van het bijzonder succesvolle Horizon Zero Dawn uit 2017. Behalve een streefdatum: destijds eind 2021.

Deze maand lichtte het Nederlandse Guerrilla, dat de gameserie ontwikkelt, een tipje van de sluier, met een overweldigende grafische demonstratie van de game van 14 minuten. De game is niet per se een grote sprong voorwaarts. De wereld is wel groter en breder begaanbaar, de graphics mooier, de PS5 biedt nieuwe functies. Maar het fundament is hetzelfde - als heldin Aloy bevecht je grote machines met pijl en boog, en verken je een wereld die vooral wil scoren met natuurpracht.

Het eerste deel in de gamereeks speelde zich af in de bossen en woestijnen van Colorado in de Verenigde Staten. „Daar wordt een mysterieus gebied genoemd dat Forbidden West heet”, vertelt gameregisseur Mathijs de Jonge. „We vonden het gaaf daarmee verder te gaan. We konden zo de speler meenemen naar een nieuwe omgeving.”

Aloy, de heldin van de verhaallijn, trekt in de nieuwe game naar de westkust van de Verenigde Staten. „We wilden gevarieerde gebieden en herkenbare locaties, zoals San Francisco, maar dan wel duizend jaar in de toekomst.”

Zeeniveau

Horizon Zero Dawn grossierde in ecologische thema’s: de mensheid heeft de wereld om zeep geholpen uit kortzichtig winstbejag. Die thematiek keert terug in Forbidden West, waar het water inmiddels gestegen is tot tientallen meters boven zeeniveau en herkenbare plekken heeft bereikt en aangetast.

Aloy kan nu voor het eerst die zee induiken – of juist de hoogte in, om met de zweefvlieger naar beneden te suizen. „We laten spelers meer los”, zegt De Jonge. „Het is gewoon leuker om vrijelijk een berg te beklimmen dan om er omheen te moeten lopen.”

In het eerste deel was Aloy een jonge vrouw, verbannen door haar clan. Uit koppigheid ontwikkelt ze zich tot een leider die uiteindelijk de wereld zal redden. „Maar waar ga je heen als je eenmaal een held bent?” vraagt De Jonge. „Aloy vertrekt naar Forbidden West, daar kent bijna niemand haar. Ze begint met een schone lei.”

Een schone lei tot op zekere hoogte: sommige van de vrienden die Aloy in het eerste deel maakte, komen met haar mee. „Samen moeten ze conflicten proberen op te lossen, en die zorgen voor onderlinge frictie. Aloy groeit uiteraard verder, maar we willen het aan de spelers overlaten om dat te ontdekken.”

‘Gameplay trailer voor Horizon Forbidden West’



De gamestudio zet in op vernieuwing. Sinds het uitkomen van Zero Dawn is er een nieuwe, krachtigere PlayStation op de markt gekomen. „We maken optimaal gebruik van de hardware en de rekenkracht die de nieuwe machine heeft”, zegt De Jonge.

Opvallender is hoe de game gebruik maakt van de DualSense, de nieuwe PlayStation-controller. Via drukpunten, geluidjes en gerammel in je handen kan die nieuwe controller het gevoel geven dat je echt in de game zit. „Je hebt het gevoel je wapens ook echt vasthoudt”, zegt De Jonge. „Als je een boog spant, dan voel je via de triggers de spanning die je erop zet. Voor elk wapen is dat weer op subtiele manier anders.”

En ook het geluid is anders: dat hoor je nu in drie dimensies om je heen. „Als je verscholen zit in het zeewier en je hoort dat zo’n grote machine voorbij zwemt – ik heb dat geluid al duizend keer gehoord, maar krijg er nog steeds kippenvel van.”