Experts adviseren menthol helemaal te verbieden in tabaksproducten

Een groep internationale gezondheidswetenschappers adviseert om menthol te verbieden in tabaksproducten. Ook kleine hoeveelheden van de stof kunnen ervoor zorgen dat rokers tabaksrook makkelijker inhaleren. Dit maakt roken aantrekkelijker voor jonge en beginnende rokers die „nog niet gewend zijn aan het inhaleren van scherpe, prikkelende tabaksrook”, blijkt maandag uit een internationaal onderzoek waar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan meedeed. Op basis van de uitkomsten adviseren ze om ook kleine hoeveelheden menthol niet langer toe te staan.

Vanaf mei vorig jaar is de muntachtige smaak in tabaksproducten verboden. Wel mochten fabrikanten kleine proporties toevoegen; in Duitsland is de stof wel volledig verboden. Fabrikanten zijn verplicht om bekend te maken aan overheden welke stoffen in de producten zijn verwerkt. Ook moesten ze zelf onderzoek doen naar verslavende en schadelijke toevoegingen in tabak. Daaruit werd geconcludeerd dat kleine hoeveelheden menthol het inhaleren van sigarettenrook niet vereenvoudigd. Een groep internationale experts halen die bewering onderuit na literatuurstudie en een beoordeling van de onderzoeksrapporten.

De onderzoekers stellen bewijs te hebben dat ook kleine hoeveelheden al een verzachtende werking hebben en jongeren daardoor kan verleiden om sneller een sigaret op te steken. Volgens de deskundigen zijn de onderzoeken van de tabaksindustrie te mager: relevante informatie zou niet zijn meegenomen en de statistische analyse zou te beperkt zijn. Op basis daarvan twijfelen de experts aan de wetenschappelijke betrouwbaarheid en moeten overheden de onderzoeken niet gebruiken om beleid op te baseren. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de Europese Commissie.