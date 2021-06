Ethiopische regering kondigt staakt-het-vuren af in Tigray na verlies in hoofdstad

De Ethiopische regering heeft een voorlopig staakt-het-vuren afgekondigd in de noordoostelijke regio Tigray. Dat melden internationale persbureaus. De wapenstilstand volgt op de inname van de Tigrese hoofdstad Mekelle door rebellen van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF).

De troepen van de Ethiopische overheid zouden eerder op maandag volledig zijn verdreven uit de regionale hoofdstad. Daarop zou de tevens verdreven interim-regering van Tigray om een staakt-het-vuren hebben gevraagd aan de regering van premier Abiy Ahmed, zodat humanitaire hulp kan worden geboden aan de slachtoffers in de regio. Ahmed geeft nu met onmiddellijke ingang gehoor aan die oproep.

Premier van Ethiopië Abiy Ahmed stuurde acht maanden geleden het leger naar Tigray, in een poging de opstandige deelstaat onder controle te krijgen. De komst van het leger was het begin van een onophoudelijke strijd tussen rebellengroepen en Ethiopische militairen. Door toedoen van beide kanten vielen duizenden doden, raakten tienduizenden ontheemd en ontstond een hongersnood.

De spanningen tussen Tigrese autoriteiten en de federale overheid begonnen in 2018, toen Abiy Ahmed de verkiezingen won. Tot die overwinning had TPLF het voor het zeggen in het land. De Tigreeërs erkennen Abiy niet als leider en hielden eerder dit jaar eigen verkiezingen, nadat Abiy vanwege het coronavirus de nationale verkiezingen had uitgesteld. De officiële verkiezingen vonden maandag alsnog plaats, het staakt-het-vuren kwam tot stand in afwachting van de uitslag.