‘DeGiro verkoopt effectenorders klanten door’

De online broker FlatexDeGiro verkoopt particuliere effectenorders van miljoenen klanten door aan het Duitse handelsplatform Tradegate. In Nederland is het niet toegestaan particuliere orders met commissie door te verkopen: een beleggingsbedrijf mag geen vergoeding ontvangen voor de orders van klanten. In Duitsland mag dat wel.

Dat schrijft het FD maandag op basis van de voorwaarden van het bedrijf. FlatexDeGiro is de grootste online broker in Nederland en in Nederland is deze praktijk verboden. Het doorverkopen van klantgegevens kan belangenverstrengeling in de hand werken. Zo zou het kunnen dat de broker de orders niet doorstuurt naar het platform waar zij de beste prijs krijgen, maar naar de afnemer die het hoogste tarief betaalt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan tegenover NRC niet zeggen of DeGiro regels overschrijdt.

Het Duitse Flatex rondde vorige maand de overname van het Nederlandse handelsplatform DeGiro af en maakte een week geleden bekend samen te werken met Tradegate. De 650.000 klanten van DeGiro moesten daarom hun geld op een Duitse rekening zetten. Daardoor beoordeelt niet de Nederlandse AFM, maar de Duitse toezichthouder Bafin de werkwijze. Die interpreteert de Europese regels een stuk ruimer dan de AFM. De Nederlandse toezichthouder stelt in een reactie niet „in te kunnen gaan op individuele gevallen”. DeGiro was maandagochtend niet bereikbaar voor vragen.

Provisieverbod

Wel constateert AFM een „toenemend gebruik van PFOF (Payment for order flow, betalen voor orders van klanten, red.) als handelsmodel op de Europese financiële markten”. „De AFM acht dit een ongewenste ontwikkeling omdat PFOF kosten verhult en het handelsmodel indruist tegen het beginsel van open en concurrerende markten”, aldus een woordvoerder. Hij wijst erop dat Nederland sinds de financiële crisis een provisieverbod kent, waaronder ook deze handelswijze valt. De AFM pleit voor een Europees „speelveld waarbij PFOF verboden is”. Dat zou volgens de toezichthouder in het belang van „transparante en open markten zijn”.

Lees ook: De snelle groei van online broker DeGiro had een keerzijde

AFM had DeGiro al langer op de korrel: vorig jaar publiceerde de toezichthouder een rapport waaruit bleek dat de prijsvechter te weinig oog had voor de bescherming van klanten. Het bedrijf moest daarvoor een boete van 300.000 euro betalen.

In de afgelopen jaren groeide DeGiro uit tot markleider in Nederland. Het bedrijf werd actief in zeventien andere Europese landen. Mede door de coronapandemie nam het aantal klanten vorig jaar met ruim 217.000 toe. Die groei ging ten koste van de belangen van de klanten, constateerde AFM vorig jaar. Zonder dat zij het wisten, liepen ze risico’s die DeGiro nam. Op het gebied van vermogensscheiding, belangenconflicten en belangenverstrengeling voldeed DeGiro niet aan de wettelijke vereisten.