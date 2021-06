Zorguitgaven in 2020 gestegen met bijna 9 miljard euro

In Nederland is vorig jaar 116 miljard euro uitgegeven aan de zorg, een stijging van 8,3 procent ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat benadrukt dat het gaat om een schatting. Dat in 2020 8,9 miljard euro meer aan de zorg is uitgegeven dan in 2019 komt met name door de coronacrisis.

Zo is naar schatting 4,1 miljard euro uitgegeven aan financiële steun voor zorgaanbieders die omzet misliepen doordat reguliere zorg wegviel. Daarnaast was de bonus die zorgmedewerkers afgelopen jaar kregen goed voor 2,1 miljard euro. Andere coronagerelateerde zaken, zoals het inkopen van mondkapjes en het opvangen van daklozen, bedroegen zo’n 2,3 miljard euro.

De zorguitgaven werden gefinancierd door de overheid, verzekeringen en burgers, zoals eigen risico. Omgerekend werd per persoon in 2020 gemiddeld 6.660 euro uitgegeven aan zorg. Dat is ongeveer 475 euro meer dan in 2019. Die toename werd niet veroorzaakt door eigen betalingen; die daalden met 40 euro (6 procent).