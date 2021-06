De meeste corporaties zeggen tegen BNR dat ze liever experimenteren, rustig opbouwen, zodat ze in september kunnen beginnen met halve werkweken op kantoor. Een voorwaarde voor het nieuwe advies is dat werknemers anderhalve meter afstand houden; niet alle kantoren hebben daar nu ruimte voor. Alle bedrijven die BNR sprak, gaven aan dat ze niet meer terug willen naar 100 procent van de bezetting voor de uitbraak van het coronavirus. Veel bedrijven laten hun werknemers ook na de corona-uitbraak uit huis werken. Foto Sem van der Wal/ANP

Op 26 juni is het nieuwe thuiswerkadvies ingegaan. Werk thuis, tenzij het niet anders kan, het advies dat sinds maart 2020 heeft gegolden, is vervangen door het advies werknemers 50 procent van hun werkweek op kantoor te laten zijn. Veel bedrijven stellen de werkvloer wel iets meer open dan voor de verruiming, maar nog niet voor de helft.

Vorig jaar grootste daling goederen van en naar de Nederlandse havens sinds 2009

De aan- en afvoer van goederen in de Nederlandse havens daalde vorig jaar het sterkst sinds de economische crisis van 2009. In totaal werd 558 miljoen ton aan goederen af- en aangevoerd in de zeehavens; dat is 8,2 procent minder dan in 2019. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het goederenverkeer daalde met name vanwege de coronacrisis, aldus het CBS.

Met name de aanvoer van zogeheten droge bulkgoederen nam vorig jaar af (19,9 procent). Zo was er minder vraag naar steenkool (een afname van 34,7 procent) en ertsen (22,1 procent) vanwege de afgenomen staalproductie in Duitsland. Ook de aan- en afvoer van natte bulkgoederen daalde; zo kwamen er minder olieproducten (een daling van 14,7 procent) en ruwe olie (8,4 procent) binnen.