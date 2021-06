Buitenlandse media kritisch over ‘abject’ verlies Oranje

„Dag Nederland 2021,” schrijft de Britse krant The Guardian over de achtste finale van het EK, waarin Nederland van Tsjechië verloor. „Dit was een abjecte, overweldigende ineenstorting”, die je zag gebeuren „als een auto-ongeluk in slow-motion.”

Met twee doelpunten in de tweede helft weerhield het Tsjechische team Oranje van een plek in de kwartfinales. Engeland, België, Italië: Europese media zijn hard over het verlies van het Nederlands elftal in Boedapest. Oranje was een teleurstelling, schrijven ze. De rode kaart voor verdediger Matthijs de Ligt in de 55e minuut, noemen kranten het omslagpunt van de wedstrijd.

„Oei, De Ligt!”, kopt de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. De verdediger speelt bij de Turijnse club Juventus. De Gazetta noemt keeper Stekelenburg „rampzalig” en schrijft dat Oranje „noch de kwaliteit, noch het karakter” had om „een leidende positie in Europa te behouden”.

De Belgische sportzender Sporza schrijft dat het Nederlandse team „ondanks behoorlijk wat aanvallende impulsen” er „niet in slaagde om ook maar één schot tussen de palen te krijgen”. „Schaamrood op de wangen van Oranje”, concludeert de zender. Het Belgische elftal zit nog wel in de competitie en won op zondagavond met 1-0 van Portugal.

Volgens de Duitse Süddeutsche Zeitung zou het „best kunnen” dat bondscoach Frank de Boer „binnenkort meer tijd heeft om zich te wijden aan het verzamelen van voetbalwijsheden”. Na de wedstrijd van zondag denkt de krant dat De Boer snel zijn vertrek zal aankondigen. Bij een persconferentie op zondagavond wilde hij er geen uitspraken over doen. „Daar ga ik rustig over nadenken,” zei hij. „Op dit moment heb ik een ongelofelijke kater, net als alle fans.”

De Tsjechische pers oordeelde minder kritisch over de Nederlandse prestaties: „Hoewel Oranje in de laatste duels altijd minimaal twee doelpunten maakte, kwamen ze er zondagavond leeg uit,” schrijft de Tsjechische krant České Noviny.