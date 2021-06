Belg Merlier wint derde etappe Tour, Van der Poel blijft leider

De Belg Tim Merlier heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een overwegend vlakke rit door Bretagne van Lorient naar Pontivy, die zoals verwacht in een massasprint eindigde. Die werd voorafgegaan door enkele valpartijen, zelfs nog in het zicht van de finish. Merlier, ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix, bleef overeind. De Belg Jasper Philipsen van diezelfde ploeg werd tweede.

Voor Robert Gesink is de Tour de France al in de derde etappe geëindigd. De 35-jarige renner van Jumbo-Visma was in het begin van de etappe betrokken bij een valpartij, waarbij onder anderen ook oud-Tourwinnaar Geraint Thomas tegen de grond ging. De Brit stapte weer op zijn fiets, maar Gesink moest opgeven. Na afloop van de etappe bleek dat de Nederlander met rugnummer 13 zijn rechtersleutelbeen had gebroken. In Brest verscheen hij zaterdag aan de start van zijn tiende Ronde van Frankrijk; vooral in de bergetappes was voor hem een belangrijke rol weggelegd, als knecht van zijn Sloveense kopman Primoz Roglic. Die liep maandagmiddag als gevolg van een val in de slotfase van de rit ook tijdverlies op. De gele trui bleef in handen van Van der Poel, die in de finale in de straten van Pontivy de sprint aantrok voor Merlier en Philipsen.

Dinsdag volgt opnieuw een rit die geschikt lijkt voor de sprinters. Tussen Redon en Fougères komen de renners geen grote hellingen tegen.