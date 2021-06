Amerikaanse luchtaanvallen op pro-Iraanse milities in Syrië en Irak

Het Amerikaanse leger heeft zondag pro-Iraanse milities in Syrië en Irak gebombardeerd als vergelding voor drone-aanvallen door de milities, meldt persbureau AP. Daarbij zijn volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zeker vijf doden gevallen.

Volgens het Pentagon waren de luchtaanvallen gericht op bases van de milities en wapenopslagplaatsen, twee in Syrië en een in Irak. Het is de tweede keer sinds het aantreden van president Joe Biden dat de Verenigde Staten vergeldingsacties uitvoeren tegen door Iran gesteunde groepen.

Lees ook: Laat Biden in het Midden-Oosten zijn tanden zien?

„De Verenigde Staten hebben noodzakelijke, gepaste en weloverwogen actie ondernomen met beperkt risico op escalatie, maar wel met een duidelijke en ondubbelzinnige boodschap”, stelt Pentagon-woordvoerder John Kirby in een schriftelijke verklaring.

Hij omschrijft de met F-15- en F-16-toestellen uitgevoerde aanvallen als „defensief” en zegt dat ze het antwoord vormen op „aanhoudende aanvallen van door Iran gesteunde groepen op Amerikaanse doelen in Irak”. Volgens Kirby maakt president Biden hiermee duidelijk dat hij zal optreden om het Amerikaanse personeel te beschermen. Of er slachtoffers zijn gevallen bij de bombardementen is niet duidelijk.

Drone-aanvallen en bomaanslagen

Persbureau Reuters meldt dat door Iran gesteunde milities sinds april al zeker vijf drone-aanvallen hebben uitgevoerd op Amerikaanse faciliteiten en personeel in Irak. Ook worden regelmatig bomaanslagen uitgevoerd op konvooien.

In februari had Joe Biden voor het eerst tijdens zijn presidentschap opdracht gegeven tot vergeldingsaanvallen op doelwitten in Syrië. Toen was dat als reactie op raketaanvallen op Irak.