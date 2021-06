Voetbalsupporters konden zonder negatieve uitslag de Arena binnen

Voetbalsupporters konden zaterdagavond zonder negatieve coronatestuitslag de Johan Cruijff Arena in Amsterdam binnenkomen. In de teststraat, op steenworp afstand van het stadion, werden groene bandjes verstrekt die als bewijs dienen voor een negatieve uitslag zonder dat supporters daarvoor het benodigde testresultaat konden overleggen.

EK-wedstrijden in de Arena vallen onder de Fieldlab-evenementen. Bezoekers moeten zich op de wedstrijddag laten testen bij een testlocatie van de Stichting Open Nederland en bij toegang een negatieve testuitslag tonen.

NRC sprak zo’n vijftien voetbalfans die om 18.00 uur de achtstefinalewedstrijd tussen Denemarken en Wales wilden bezoeken. Zij meldden zich bij de teststraat bij de Arena. De meesten hadden volgens protocol eerder op de dag een coronatest gedaan, op locaties van Testen voor Toegang in onder meer Amsterdam, Breukelen, Rozendaal en Hengelo, maar nooit een uitslag per mail gekregen. Om toch het stadion binnen te komen, werd hen geadviseerd de teststraat vlak bij het stadion te bezoeken, waar anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd een rij van zo’n tweehonderd man stond.

Groene band

De supporters die NRC sprak kregen allen een groene band: een deel had daarvoor een sms laten zien van Testen voor Toegang („Uw uitslag is binnen”), maar of die uitslag positief of negatief was, werd niet gecontroleerd. Een ander toonde een uitslag in het Deens, van een test in Denemarken. Zeker één van de bezoekers kreeg in het paviljoen een extra groene band zonder enig bewijs in de handen gedrukt. De band – die bevestigd wordt met een plakstrip – kon zodoende aan iedere willekeurige andere persoon worden doorgegeven.

Weer anderen kregen wel een test aangeboden, maar ontvingen geen uitslag. Zij lieten hun paspoort zien, waarna een medewerker een wattenstaaf door hun neus haalde. Circa twee minuten later ontvingen zij bij de uitgang van het testpaviljoen een groen bandje. Van deze mensen werden geen contactgegevens genoteerd.

Hackpoging

Testen voor Toegang kon zondag niet ingaan op vragen over het voorval. Wel meldt het bedrijf dat de vertragingen in de IT-systemen van Testen voor Toegang naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt zijn „door een hackpoging van buitenaf”. Al sinds vrijdag zijn er vertragingen.

De organisatie spreekt van een „heel vervelende situatie”, maar zegt ook dat „verreweg” het grootste deel van de vertragingen aan het eind van de middag verholpen was. „De overige signalen rondom de wedstrijd nemen we serieus”. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat ze de gebeurtenissen onderzoeken. Bezoekers binnenlaten zonder testbewijs geeft „een te groot risico”.