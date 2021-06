Max Verstappen heerst op de Red Bull Ring

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar de wereld van Max Verstappen ziet eruit zoals hij ’m hebben wil: de Nederlandse coureur is op dit moment heer en meester in de Formule 1. Zondagmiddag haalde Verstappen op de Red Bull Ring, het thuiscircuit van zijn Oostenrijkse werkgever, zijn tweede achtereenvolgende overwinning. De zege in de Grand Prix van Stiermarken was de veertiende uit zijn carrière.

In het WK-klassement vergrootte Verstappen zijn voorsprong op regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, die tweede werd, tot achttien punten: 156-138. Hamilton, die in de laatste ronde de schade nog wist te beperken met een extra puntje voor de snelste raceronde, na een late bandenwissel, maakt de laatste weken een verslagen indruk. „Er is niet veel dat ik kan doen”, zei hij zondagmiddag. „Ik weet niet waar het aan ligt, maar we kunnen ze niet bijhouden op dit moment.”

Verstappen reageerde relatief koeltjes op de vierde Red Bull-zege op rij. „The car was on fire today”, zei hij over de boordradio. Verder leek hij vooral te willen waken voor te veel euforie, nu Red Bull Mercedes eindelijk, na jaren van vergeefs proberen, heeft achterhaald. In elk geval op dit moment.

Na de spectaculaire zege in de Grand Prix van Frankrijk, een week eerder, waar Verstappen Hamilton pas in de voorlaatste ronde passeerde, was de Nederlander in Spielberg vanaf poleposition oppermachtig. Maar zo ziet hij het graag. Afgetekend winnen, ver voor de rest van het veld, elke ronde verder wegrijdend.

In 2018 en 2019 had Verstappen hier ook al gewonnen, onder de naam van de Grote Prijs van Oostenrijk. Die race, op hetzelfde circuit, staat komende zondag op het programma. Red Bull zit op een roze wolk, wat dat betreft.

Volgende week mét Oranjefans

Volgende week zullen er bovendien duizenden Nederlanders worden toegelaten langs de baan in Spielberg. De tweede race op Red Bull Ring werd ingevoegd omdat de Grand Prix van Turkije wegviel wegens reisbeperkingen als gevolg van coronamaatregelen. „Het is heel positief, maar we moeten het volgende week opnieuw laten zien”, waarschuwde de klassementsleider. „Maar ik kijk uit naar volgende week. Het ziet er goed uit nu.”

Dit seizoen is duidelijk geworden dat de prestaties van Verstappen en Red Bull zwaar drukken op de schouders van Hamilton. De ongenaakbare kampioen van de afgelopen jaren maakt onder die druk ineens foutjes en fouten die hij eerder niet maakte. De voorsprong van Mercedes was de laatste jaren bovendien zó groot dat Hamilton zich wel iets kon permitteren. De grootste concurrent reed altijd binnen zijn eigen team. Ook zondag reed hij weer een aantal slordige rondjes, in zijn poging Verstappen bij te houden.

Opvallend is ook dat Mercedes moeite heeft de wisseling van de wacht te accepteren. Hamilton en Mercedes-teambaas Toto Wolff schuwen niet om vanuit hun nieuwe posities, als jagers op de klassementsleider, mind games te spelen met Verstappen.

Zo schuift Hamilton al wekenlang Verstappen naar voren als favoriet, de man met de snelste bolide. Daarbij klaagt hij voortdurend dat Verstappen op de rechte stukken telkens een paar tienden van een seconde winst boekt op hem. Dat gegeven lijkt op hem te drukken als een blok beton.

In het verleden, toen Hamilton nog met een straatlengte voorsprong grands prix en wereldtitels won, liet hij zich zelden uit over Verstappen en diens auto. Dat is misschien wel het belangrijkste teken dat er dit seizoen echt een einde is gekomen aan de jarenlange alleenheerschappij van Mercedes.

Verstappen had zaterdag voor de tweede keer op rij poleposition weten te veroveren. Anders dan op het Circuit Paul Ricard een week eerder was hij zondag op zijn ‘thuisbaan’ perfect weg, en werd niet meer achterhaald door Hamilton. Die zag zijn rivaal langzaam maar zeker uit beeld verdwijnen. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas werd derde, voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez.