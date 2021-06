Tragisch rijtje

Het is nooit zo makkelijk als het eruit ziet. De eerste keer dat ik alleen op de keeper afging was in de E2. Ik was negen jaar oud en ik had in anderhalf seizoen bij ASV Arsenal slechts één (eigen) doelpunt weten te maken, maar nu was ik dan toch echt met de bal aan mijn voet op weg naar de keeper van KDO die al was begonnen met uitlopen. Ik wist zeker dat ik niet meer ingehaald zou worden – het was geen Mathieu van der Poel op de Mûr de Bretagne, maar toch. (Och wat was dat mooi, zullen we het nog twee weken over Mathieu van der Poel op de Mûr de Bretagne hebben?)

Het doel was reusachtig – de E’tjes speelden toen nog op hele velden dus je had drie keepertjes nodig om tot de lat te reiken – maar desalniettemin bereidde ik een schijnbeweging voor. Ik dacht: als ik naar links afbuig, dan duikt de keeper naar mij, rolt de bal er aan de rechterkant langs en scoor ik eenvoudig.

Vlak voor de doelman sprong ik slinks opzij. De keeper van KDO keek verwonderd en raapte de bal op. Ik struikelde tegen hem aan en vroeg om een penalty. Stomme scheids! (Vast een Rus.)

Ik weet dus hoe lang de 52ste minuut van Nederland-Tsjechië Donyell Malen bij zal blijven, het moment waarop de laatste verdediger achter hem omtuimelde en hij voelde dat wij die goal allemaal al telden, in de zekerheid dat dit het verlossende moment zou zijn in een taaie wedstrijd, dat een kwartiertje later Matthijs de Ligt de 2-0 binnen zou koppen uit een corner, dat hij, Donyell Malen, alleen de bal nog langs de keeper moest krijgen, links, rechts, eroverheen, God, wat waren er veel wegen naar eeuwige roem.

Arme Donyell. Nu staat hij in het meest tragische rijtje uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis: de paal van Rensenbrink, de Casillasteen en het onfortuinlijk Fortuintje van Malen. Ik wist niet dat het besmettelijk was.

Arjen Fortuin