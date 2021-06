Saoedi-Arabië laat twee vrouwenrechtenactivisten vrij

Autoriteiten in Saoedi-Arabië hebben twee vrouwen vrijgelaten die opkwamen voor vrouwenrechten in het land. Dat heeft de in Saoedi-Arabië en Londen opererende mensenrechtenorganisatie Al Qst zondag bekendgemaakt. Het gaat om de in 2018 opgepakte Samar Badawi en Nassima al-Sadah. Datzelfde jaar werden ze veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk; de twee hebben hun straf daarmee uitgezeten.

Volgens internationale persbureaus mogen de vrouwen vijf jaar lang niet naar het buitenland reizen. Ook zullen ze vermoedelijk een mediaverbod opgelegd krijgen, waardoor het ze verboden wordt met de pers te praten of zich via sociale media uit te laten over hun zaak.

De twee verzetten zich onder meer tegen de strenge mannelijke voogdijwetten in Saoedi-Arabië. Onder die wetten moesten vrouwen toestemming krijgen van echtgenoten, vaders en soms zelfs zonen van vrouwen om een paspoort te krijgen of te kunnen reizen. Ook pleitten Badawi en Al-Sadah voor het recht van vrouwen om te mogen autorijden. Hoewel de vrouwen werden opgepakt, zijn zowel de voogdijwetten als het verbod op rijden voor vrouwen inmiddels opgeheven.

De zaak van Samar Badawi, wiens schoonzus in Canada woont, leidde tot internationale spanningen nadat Canada de Saoedische autoriteiten had opgeroepen de activisten „onmiddellijk vrij te laten”. Daarop reageerde Saoedi-Arabië getergd; het zette de Canadese ambassadeur uit en trok ook de eigen gezant uit Ottowa terug. Ook werden nieuwe handel en investeringen werden bevroren en werden vluchten van Saudi Airways naar Toronto opgeschort.