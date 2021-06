Oud-informateur Tjeenk Willink: Kamer maakt zich afhankelijk van het demissionaire kabinet

Volgens oud-informateur Herman Tjeenk Willink maakt de Tweede Kamer onvoldoende haast in het vormen van een nieuwe regering. Dat heeft hij zondag gezegd in het tv-programma Buitenhof. Door niet urgenter aan de slag te gaan met de formatie zou de Kamer zich afhankelijk maken van het demissionaire kabinet. Tjeenk Willink noemt het zorgelijk dat de formatie honderd dagen na de verkiezingen nog steeds niet in zicht is.

De Tweede Kamer heeft het demissionaire kabinet middels een motie toestemming gegeven aan de slag te gaan met beleid om uit de coronacrisis te komen. Ook de begroting voor 2022 zal grotendeels worden opgesteld door het kabinet-Rutte III. Volgens Tjeenk Willink is het een „verwaarlozing van de democratische rechtsorde” dat de politieke partijen „zo naar binnen zijn geraakt” en er daardoor nog geen nieuw kabinet is om dit soort zaken op te pakken.

Tjeenk Willink wijt de huidige situatie in Den Haag aan dat partijen te veel bezig zijn met onderlinge verhoudingen en te weinig met de inhoud. Dat zou ook blijken aan de opdracht die zijn opvolger Mariëtte Hamer kreeg: het onderzoeken welke partijen goed samen zouden kunnen. Het Kamerdebat over het eindverslag van Hamer zou ook nauwelijks over inhoudelijke punten zijn gegaan. Dat is „op zijn minst merkwaardig”, aldus Tjeenk Willink.

De formatiegesprekken met Hamer liggen voorlopig stil. VVD-voorman Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag worden de komende weken geacht een eerste aanzet tot een regeerakkoord op papier te krijgen, een „document op hoofdlijnen”. Daarna moeten mogelijke coalitiesamenstellingen opnieuw worden onderzocht.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Tweede Kamer debatteert over eindverslag van informateur Hamer