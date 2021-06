Max Verstappen wint ook Grand Prix van Stiermarken in Formule 1

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Stiermarken gewonnen. De Nederlandse coureur leidde in zijn Red Bull op het Oostenrijkse circuit bij Spielberg van begin tot eind. Het was zijn vierde zege van het seizoen.

In de strijd om de wereldtitel vergrootte Verstappen zijn voorsprong op nummer twee Lewis Hamilton, die op ruime afstand in zijn Mercedes tweede werd in Oostenrijk. Valtteri Bottas, de Finse teamgenoot van de Britse wereldkampioen, eindigde als derde.

Verstappen ging vanaf pole position van start en kwam eigenlijk geen moment in de problemen. Bij de vorige race in Frankrijk, ook door hem gewonnen, moest Verstappen zijn leidende positie nog lang afstaan, nu maakte hij die fout niet meer.

‘On fire’

Op het thuiscircuit van Red Bull won Verstappen eerder in 2018 en 2019. „Fantastisch om hier nu weer de eerste te zijn”, was zijn eerste reactie. „De auto was echt on fire vandaag. Dit voelt echt goed. In de race hadden we de juiste balans, je weet nooit zeker hoe het allemaal uitpakt, maar er leek niet veel mis te kunnen gaan. Maar we moeten ons blijven verbeteren om de concurrentie voor te blijven.”

Hamilton klonk minder enthousiast. „We hebben gedaan wat we konden, maar meer dan dit zit er nu niet in”, aldus de Britse coureur. „Maar ik ga me geen zorgen maken, althans dat probeer ik niet. Dat we het beter moeten gaan doen is echter heel duidelijk.” (ANP)