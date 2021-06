Mathieu van der Poel wint tweede etappe Tour de France en pakt gele trui

Mathieu van der Poel heeft zondag de gele trui veroverd in de Tour de France. De renner van Alpecin-Fenix won de tweede etappe, een rit met aankomst bergop op de Mûr-de Bretagne.

Van der Poel had bij de eerste doorkomst met een korte aanval al acht bonificatieseconden veroverd en was in de sprint om de dagzege niet te houden. De Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic werden respectievelijk tweede en derde. Wilco Kelderman bereikte als vierde de finish.

Maandag volgt de eerste rit waarin de pure sprinters voor hun kansen kunnen gaan. Tussen Lorient en Pontivy liggen weliswaar enkele hellinkjes, maar de sprint om de dagzege vindt plaats op een vlakke weg. (ANP)