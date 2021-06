Frisse, vibrerende toekomstjazz van Tijn Wybenga & AM.OK

Als een zandtovenaar staat componist en artistiek leider Tijn Wybenga (1993) met streken en vegen voor zijn orkest. Ontspannen, maar trefzeker - let op: over twee maten improviseer jij - stuurt hij zijn veertienkoppige AM.OK (Amsterdams Modern Orkest, een nieuw muzikaal collectief met vier strijkers, vier blazers, gitaar, synthesizers, bas, drums, percussie) steeds weer naar een ander klankbeeld in zijn frisse, vibrerende toekomstjazz.

Wybenga zette met AM.OK zaterdag in LantarenVenster in Rotterdam de deur wijd open voor een nieuw jazzseizoen. Het eerder in het Bimhuis opgevoerde, en er vorig jaar ook opgenomen, album Brainteaser, vol complexe wisselingen in avontuurlijke ritmische structuren, refereerde aan veel. De achtbaan van de Noorse innovatieve band Jaga Jazzist. Jazzorkest Cinematic Orchestra. Een vleug John Zorn. Martin Fondse. Of, vanuit popgeoriënteerde groove ritmes opgebouwd, Re:Freshed Orchestra.

Uitgangspunt zijn door Wybenga gesampelde jazzimprovisaties waarvan hij weer nieuwe muziek maakte. Het is een soort jazzrecycling - een in elektronica uitgewerkt creatief compositieproces van een jonge innovator, die totaal verder is gaan bouwen op wat zijn muzikanten hem in vrije verkenningen voorschotelden.

Het gelaagde ‘Aplauso’ was meteen een daverende opening vol lagen en spanning. De intense toon van saxofonist Kika Sprangers dreef boven in ‘Aurelya’, in het van energie tollende ‘Neapy’ nam trompettist Alistair Payne je juist aan de hand mee. En ook het Deense gitaartalent Teis Semey kon schitteren met door rock gedreven improvisaties.

Vaak begonnen de strijkers dit schitterende inventieve avontuur tussen gecomponeerde muziek en improvisatie. Maar de ritmische grondlijn van dit van talent bolstaande orkest, met de altijd scherpschietende drummer Jamie Peet, is niet te onderschatten.

Jazz Tijn Wybenga & AM.OK. Gehoord: 26/6, LantarenVenster, Rotterdam. ●●●●●