Extreem-rechts breekt niet door in Franse regio’s, opkomst historisch laag

Het Rassemblement National van Marine Le Pen heeft een nederlaag geleden tijdens de regionale verkiezingen in Frankrijk. Het RN haalde bij de tweede ronde op zondag geen enkele van de achttien regio’s binnen. Traditioneel rechts boekte wel winst, de socialisten hielden stand en de partij van president Emmanuel Macron werd afgestraft.

De opkomst was evenals bij de eerste ronde op 20 juni historisch laag: hij wordt geschat op 35 procent, ongeveer hetzelfde als bij de eerste ronde. Dat betekent dat circa twee op drie Fransen niet ging stemmen, bij de jongeren was dat bijna negen op tien.

Dat wil meteen zeggen dat de voorlopige uitslag geen heel goede graadmeter is voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, waar de opkomst traditioneel veel hoger ligt. Toch tekenen zich een paar trends af.

De peilingen hadden voorspeld dat het extreem-rechtse Rassemblement National in de eerste ronde in zes regio’s op kop zou liggen. Dat gebeurde uiteindelijk alleen in de regio Provences-Alpes-Côte d’Azur. Maar in de tweede ronde moest RN-kandidaat Thierry Mariani het ook daar afleggen tegen de kandidaat van de conservatieven, Renaud Muselier. Landelijk behaalde het Rassemblement National 21,2 procent van de stemmen.

Conservatieven behouden regio’s

De Franse conservatieven deden het in het algemeen erg goed: vertaald naar het nationaal vlak behalen Les Républicains 36,9 procent van de stemmen. Daarmee zijn zij (de niet-stemmers buiten beschouwing gelaten) de grootste partij van het land. Alle drie de voornaamste kandidaten van rechts voor het presidentschap, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez en Valérie Précesse, behouden de regio’s die zij al bestuurden.

Links houdt, met landelijk gezien 35 procent van de stemmen, behoorlijk stand: de socialisten behouden de vijf regio’s die zij al bestuurden, al dan niet in combinatie met de groene partij EELV.

De partij van Macron, La République en marche (LREM), werd afgestraft. Die had gehoopt een verschil te kunnen maken door een aantal bekende namen naar de regio’s te sturen, maar behaalde landelijk slechts 6,4 procent van de stemmen.

LREM bungelt onderaan

De partij haalde geen enkele regio binnen. Zelfs in die regio’s waar de LREM de eerste ronde overleefde, bungelde de partij onderaan en zag ze zich genoodzaakt zijn aanhang op te roepen voor de kandidaat van de Republikeinen te stemmen. In de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) had de LREM zelfs geen kandidaat aangewezen voor deze verkiezingen, teneinde de positie van de conservatieven te versterken ten opzichte van het Rassemblement National.

Al voor de verkiezingen was er grote ruzie binnen de Republikeinen over de aanwezigheid van LREM-leden op de conservatieve lijst in PACA. Een deel van de conservatieven wil juist meer afstand nemen van de huidige president, met het oog op de presidentsverkiezingen. De uitslag van zondag zal die laatste strekking nog versterken.