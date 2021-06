Dodental ingestort appartementencomplex Miami loopt op tot 9

De autoriteiten in Miami hebben nog vier lichamen gevonden onder het puin van een ingestort appartementencomplex eerder deze week. Daarmee ligt het totale dodental van het ongeluk in Surfside in de Amerikaanse staat Florida momenteel op negen. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten zondagmiddag lokale tijd bekendgemaakt, melden Amerikaanse media. Eén van de negen personen kwam in het ziekenhuis om het leven.

Hulpverleners zoeken verder naar overlevenden; ruim 150 mensen worden nog vermist. Het is niet duidelijk of al deze personen ook onder het puin liggen. De zoekacties worden bemoeilijkt door brandjes die op sommige plekken onder het puin ontstaan. Vier van de negen overledenen zijn inmiddels geïdentificeerd: het betreffen twee mannen van 83 en 54 jaar oud en twee vrouwen van 79 en 54 jaar oud.

Het complex stortte donderdagochtend lokale tijd in. Hoe dit precies kon gebeuren is nog onduidelijk, al onthulde The New York Times zaterdag dat er al in 2018 bewijs lag dat het gebouw onveilig was. Zo zaten er ontwerpfouten in het zwembaddek, was er bewijs voor dat het beton in slechte staat was en zaten er scheuren en gaten in de pilaren in de parkeergarage onder het gebouw.