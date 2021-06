Traangas en arrestaties bij vooraf verboden Pride-optocht in Istanbul

Bij de vooraf verboden Pride-optocht in Istanbul heeft de politie zaterdag traangas ingezet om de vreedzame demonstranten uit elkaar te drijven. Dat meldt persbureau Reuters. Ook zijn er zo’n twintig mensen gearresteerd, onder wie een fotograaf van persbureau AFP. Op beelden van Reuters is te zien hoe agenten demonstranten duwen en wegslepen van de parade.

Het is niet duidelijk of en hoeveel gewonden er zijn gevallen. De Turkse tak van Reporters Without Borders heeft opgeroepen tot de vrijlating van AFP-fotograaf Bulent Kilic, die enkel aanwezig zou zijn geweest om verslag te doen van de bijeenkomst. De afgelopen jaren eindigden de Pride-optochten in de Turkse miljoenenstad ook al met confrontaties met de politie en arrestaties.

Sinds 2003 wordt ieder jaar een Pride-optocht georganiseerd in Istanbul. In 2014 vond de grootste editie plaats: toen gingen zo’n 80.000 mensen de straat op om feest te vieren en zich uit te spreken voor de rechten van lhtbi’ers. Sinds 2015 wordt de parade echter jaar na jaar verboden, volgens de Turkse autoriteiten om veiligheidsredenen. Belangenorganisaties stellen echter dat de autoriteiten een „haatcampagne” voeren tegen lhbti’ers en beschuldigen hen van het aanzetten tot haat tegen een sowieso al kwetsbare groep.

