Taaie Tsjechen

Op een EK met meer landen, meer spelers en meer wedstrijden dan ooit gaan er sowieso records sneuvelen. En niet alleen die op het verlanglijstje van Ronaldo. Eén is er al aan diggelen: het aantal gemiste strafschoppen tijdens de wedstrijden. Schlemielen Noord-Macedonië en Oekraïne kregen ’m er tegen elkaar niet in. Alle Spanjaarden van wie de achternaam met een M begint, faalden. Zaterdagtegenstanders Bale en Hoejbjerg kunnen het niet. En dan is de knock-outfase nog niet eens begonnen.

Reden om ondanks de oranje loper die – met dank aan dubbellatkopper Robert Lewandowski – lijkt uitgerold, nu al buikpijn te krijgen. Want van Tsjechen weten we niet veel, maar wel dat ze penalty’s kunnen nemen. Schick liet het zien tegen Kroatië.

De Tsjechen teren net als Oranje al decennialang op die ene gewonnen titel. Op het toernooi waar in 1976 nog maar vier landen aan meededen, was Tsjechoslowakije in Joegoslavië te sterk voor Nederland en West-Duitsland. (Als je telt in landen die nog bestaan, hebben wij die dus eigenlijk óók gewonnen.)

In Belgrado werd de meest legendarische penalty ooit binnengestift door een kleine middenvelder met een donkere druipsnor. De rest van zijn leven was hij in te huren om op feesten en partijen te laten zien hoe hij die panenka nou precies maakte. Vorig jaar werd hij met corona opgenomen op een intensive care in Praag. Hij vocht voor zijn leven en herstelde. Het zijn ook nog taaie, die Tsjechen.

Ik ben heel trots want mijn idee leeft voort