SP breekt definitief met jongerenpartij Rood na maandenlang conflict

De SP breekt definitief met haar jongerenpartij Rood. Dat meldt een woordvoerder zaterdag in een persbericht. Rood besloot eerder dat bestuursleden niet lid hoeven te zijn van de SP en zelfs lid mogen zijn van andere partijen, wat volgens de SP „in strijd is met de spelregels die samen zijn afgesproken”. 84 procent van de partijraad van de SP stemde zaterdag vóór een breuk.

De relatie tussen de SP en Rood staat al tijden op scherp. Afgelopen november royeerde de SP vijf leden van Rood omdat zij voorstanders zouden zijn van een gewelddadige revolutie - de vijf ontkennen dit. Een van hen, Olaf Kemerink, werd vervolgens tot voorzitter van Rood benoemd. De jongerenpartij paste de statuten aan waardoor het ontbreken van een SP-lidmaatschap geen probleem vormde. Hierop besloot de SP-partijtop de financiële en organisatorische steun aan Rood op te zeggen.

Intussen deed een commissie onderzoek naar de relatie tussen de SP en Rood. Deze zogenoemde commissie-Kooiman concludeerde afgelopen mei dat er een onoverbrugbaar meningsverschil is ontstaan tussen de SP en Rood en dat de partij afscheid zou moeten nemen van haar jongerenafdeling. 84 procent van de partijraad heeft zaterdag ingestemd met alle conclusies en aanbevelingen van de commissie, waarmee dus een einde komt aan de samenwerking.

Het partijbestuur van de SP zal de komende tijd werken aan „een plan hoe jongeren te organiseren in de SP”, zo is te lezen in het persbericht. Dit is belangrijk voor de partij, aangezien de SP tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen onder jongeren weinig stemmen haalde.

