Partij Arubaanse premier Wever-Croes wint parlementsverkiezingen

Bij de parlementsverkiezingen vrijdag op Aruba is de MEP van demissionair premier Evelyn Wever-Croes als winnaar uit de bus gekomen. De sociaal-democratische partij behaalde 9 van de 21 zetels, meldt persbureau ANP zaterdag. Arubanen gingen naar de stembus te midden van een corruptieschandaal waarbij coalitiepartij POR betrokken zou zijn. Een strafrechtelijk onderzoek naar misbruik van gemeenschapsgelden door POR was voor Wever-Croes eind maart reden om het ontslag van haar regering in te dienen.

Grote concurrent van de MEP is de Arubaanse Volkspartij AVP van oud-premier Mike Eman (2009-2017), die de afgelopen vier jaar in de oppositie zat. Deze partij behaalde vrijdag zeven zetels, een verlies van twee. De MEP en AVP, die al decennia de Arubaanse politiek domineren, hebben overigens eerder uitgesloten met elkaar te zullen gaan samenwerken.

Verder komen drie nieuwe partijen in het parlement: RAIZ (twee zetels), MAS (twee zetels) en Accion 21 (één zetel). Deze partijen ambiëren „een einde aan de traditionele politiek” en meer inspraak voor de burger. Miguel Mansur, partijleider van Accion 21, zei vrijdagavond eerst om de tafel te gaan met de andere twee nieuwe partijen voordat ze besluiten om eventueel deel te nemen aan een regering.