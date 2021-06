Ingestort gebouw Miami bleek in 2018 al onveilig; nog 159 vermisten

In 2018 was er al bewijs dat het appartementencomplex dat donderdag instortte in Miami, onveilig was. Dat heeft The New York Times zaterdag bekendgemaakt. Een onderzoeker had destijds onder meer bewijs gevonden dat het beton in slechte staat was en er ontwerpfouten zaten in het zwembaddek. Ook zaten er scheuren en gaten in de pilaren in de parkeergarage onder het pand.

Het rapport was opgemaakt voor de Vereniging van Eigenaren van het twaalf etages hoge appartementencomplex en leidde tot de conclusie dat er herstelwerkzaamheden moesten plaatsvinden. Deze zouden later dit jaar uitgevoerd worden. Het is vooralsnog niet duidelijk of het gebouw is ingestort vanwege de in 2018 aangetoonde gebreken; de onderzoeker sprak in zijn rapport niet expliciet over instortingsgevaar.

Vice-burgemeester Tina Paul noemt de bevindingen in het rapport zaterdag „erg verontrustend”. Lokale autoriteiten zouden niet op de hoogte zijn geweest van eventuele problemen met het pand en hebben toegezegd dat alle vergelijkbare gebouwen die ouder zijn dan 40 jaar in de komende dertig dagen geïnspecteerd worden. Ook wordt onderzocht of het „zustergebouw” van het ingestortte pand preventief geëvacueerd moet worden. Dat pand is door dezelfde partij en in dezelfde periode ontworpen en gebouwd.

Intussen gaan de reddingswerkzaamheden bij de flat in Surfside door. Deze worden bemoeilijkt omdat er een brand is uitgebroken tussen het puin en er rookvorming is ontstaan. Nog altijd worden 159 mensen vermist, de kans is groot dat velen van hen zijn overleden. Officieel staat het dodental van de instorting op vier.

Burgemeester Daniella Cava benadrukt dat de brandweerlieden dag en nacht werken om overlevenden te vinden.