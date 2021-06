Helikopter Colombiaanse president Duque beschoten

Een helikopter met daarin Colombiaanse president Iván Duque is vrijdag beschoten. De helikopter werd onder vuur gekomen op weg naar de stad Cúcuta aan de grens met Venezuela. Zeker zes kogels raakten de Blackhawk-helikopter, die veilig wist te landen zonder dat er slachtoffers vielen. Op foto’s, gedeeld door Colombiaanse media, is te zien dat er onder anderen kogelgaten in de romp en de rotor zitten.

In een eerste verklaring heeft Duque de aanslag veroordeeld. Hij spreekt van een „laffe aanval” die dodelijk af had kunnen lopen. Naast de Colombiaanse president zaten ook de ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken in de helikopter. „Ze zullen ons niet met geweld intimideren. Onze staat is sterk genoeg om deze bedreigingen het hoofd te bieden”, zei Duque. „Wij zullen blijven aantonen dat de staat overal in het land aanwezig is”.

De helikopter vloog op het moment van de aanslag boven de regio Catatumbo, waar rebellen van het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) zeer actief zijn. Ook zijn er in het gebied voormalige FARC-rebellen actief, die zich bezighouden met illegale mijnbouw en drugshandel. Eerder deze maand ging er in Cúcuta nog een autobom af waarbij 32 gewonden vielen. De regering zegt dat de ELN achter die aanslag zit.

Ook in de rest van het land is het de afgelopen weken onrustig geweest. Aanhoudende protesten die begonnen als demonstraties tegen een belastinghervorming groeiden uit tot massale betogingen tegen ongelijkheid, armoede, politiegeweld en corruptie. Mede door hard ingrijpen van de autoriteiten vielen er tientallen doden. Verschillende demonstranten die zijn opgepakt tijdens die protesten zijn sindsdien verdwenen. De woede van deze betogers richt zich onder meer op president Duque, die medeverantwoordelijk zou zijn geweest voor het politiegeweld.