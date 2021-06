De knock-outfase van het EK begint

Welkom in dit blog

Zaterdag 26 juni 2021 18.00 Wales - Denemarken 21.00 Italië - Oostenrijk

In dit blog houdt NRC het nieuws bij rondom het EK voetbal. Vandaag komen de Deense supporters naar Amsterdam om hun nationale ploeg te steunen in de achtste finale tegen Wales. Italië speelt voor het eerst tijdens dit toernooi buiten Rome, op Wembley in Londen neemt de ploeg van bondscoach Roberto Mancini het op tegen Oostenrijk.