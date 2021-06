De dalende trend is onmiskenbaar: geen coronadoden gemeld deze zaterdag

Na ruim een jaar sterfte door het coronavirus, werd zaterdag een stille mijlpaal bereikt. Voor het eerst sinds 7 september 2020 meldde het RIVM nul coronadoden. Bij de GGD’s zijn tot dusverre bijna 18.000 sterfgevallen gemeld. De werkelijke sterfte is hoger en het is niet uit te sluiten dat zaterdag alsnog mensen overleden aan corona buiten deze registratie. De ziekte Covid-19 is meldingsplichtig, maar daaraan sterven is dat niet. Toch is de trend in de sterftestatistiek onmiskenbaar – richting de nul doden.

Rond de tachtig, vaker man dan vrouw en dikker dan gemiddeld. Het coronaslachtoffer verbleef waarschijnlijk, net als veel anderen op die leeftijd, in een verpleeghuis en had al gezondheidsklachten. Als hij in het voorjaar van 2020 stierf, dan is de kans groot dat hij uit het zuiden van het land kwam. En als het coronavirus niet voortijdig een einde had gemaakt aan zijn leven, had hij – of zij – gemiddeld nog zo’n vijf á zes jaar geleefd.

Het aantal coronadoden, geteld sinds maart 2020, zal op dit moment in de praktijk rond de 31.000 liggen zijn, denkt Ruben van Gaalen, onderzoeker bij het CBS. „Het werkelijke sterftecijfer ligt vrij consistent zo’n 70 á 80 procent hoger dan het getal dat de GGD’s bij het RIVM melden.”

De officiële cijfers van het CBS zijn gebaseerd op doodsoorzakenverklaringen en lopen daardoor achter: tot maart dit jaar overleden 27.056 personen aan het coronavirus. Van 2.814 van deze sterfgevallen had een schouwende arts het vermoeden dat de ziekte een belangrijke rol speelde bij het overlijden.

Ziekenhuizen overspoeld

De coronavirussterfte piekte in april 2020, toen de ziekenhuizen op het hoogtepunt van de eerste golf dreigden overspoeld te raken met Covid-19-patiënten. Die maand stierven bijna 6.400 Nederlanders aan vastgestelde of in ongeveer een op de vier gevallen vermoedelijke corona. Testen was nog niet zo toegankelijk als nu.

Gecorrigeerd voor bevolkingsomvang, was de sterfte in de eerste golf in het zuiden van het land bijna acht keer hoger dan in het noorden, becijferde het CBS. De verschillen tussen de regio’s zijn groot: in de GGD-regio Hart voor Brabant stierven ruim 1.400 mensen aan het coronavirus. In Groningen telde het CBS 32 sterfgevallen. Overal stierven vooral mensen die al kwetsbaar waren: in 59 procent van de gevallen ging het om mensen die verpleegd werden onder de Wet langdurige zorg - mensen die bijvoorbeeld thuiszorg krijgen of in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven.

Tijdens de zomermaanden van 2020 nam de sterfte door het coronavirus sterk af, om vanaf augustus weer toe te nemen toen de tweede golf aanzwol. De sterftepieken van de eerste golf werden niet geëvenaard, omdat onder meer diagnose en behandeling verbeterd waren. „Na de eerste golf verplaatsen de brandhaarden zich met name naar de Randstad en de grote steden”, zegt CBS-onderzoeker Van Gaalen. „In Friesland en Groningen is het altijd minder geweest. Dit soort epidemieën zijn door de getroffen maatregelen lokaal gebleven.”

Dat de sterfte in de tweede golf alsnog hoger lag, komt omdat de tweede golf langer duurde. Na de sterftepiek in de eerste golf daalde het aantal besmettelijke mensen in korte tijd scherp. In de tweede golf bleven nog maandenlang tienduizenden besmettelijke mensen rondlopen. Pas sinds eind april dit jaar is dat aantal consistent aan het dalen.

In de eerste golf (maart tot en met juli) stierven volgens de doodsoorzakenstatistieken ongeveer 10.100 mensen aan corona. In de tweede golf (juli tot en met januari) eiste de ziekte 14.300 slachtoffers. Na januari begon de sterfte te dalen. In februari stierven nog 2.500 mensen aan corona. Daarna zijn nog geen cijfers over de doodsoorzaken bekend, die volgen begin juli.

Extra sterfgevallen

Vooruitkijken doet het CBS op basis van de oversterfte: hoeveel meer mensen stierven dan normaal. Die extra sterfgevallen zijn bijna volledig toe te schrijven aan het coronavirus. Sinds de laatste week van april daalt de sterfte, zegt Van Gaalen. „Je ziet dat we nu min of meer op de verwachte lijn zitten. Tot half mei hadden we in de leeftijdsgroep 65-80 nog wel degelijk oversterfte. Dat was eind mei voor het eerst ook weg. In alle drie de leeftijdsgroepen – 0-65, 65-80 en 80+ – is geen oversterfte meer, maar we hebben dit jaar nog wel een paar duizend extra sterfgevallen gehad.”

Vooral bij de 80-plussers en bij mensen die langdurige zorg ontvangen is het effect van de vaccinatiecampagne duidelijk. „In de groepen waar de vaccinatieprogramma’s het snelste doorgevoerd konden worden, zie je de ziekenhuisopnames en de sterfte afnemen. In de andere niet.”