Dulle Griet in een hels Antwerpen

Toen Jeroen Olyslaegers tien jaar was en nog gewoon Jeroen, vernoemd naar Jeroen Bosch, thans is hij een gevierd auteur, vroeg hij aan zijn vader permissie om te bladeren in diens boeken met afbeeldingen van beroemde schilderijen. „Maar natuurlijk”, antwoordde Olyslaegers senior, verguld als hij was dat zijn zoon interesse in de schilderkunst koesterde. Jeroen bladerde en stopte niet, zoals men misschien zou denken, bij Jeroen Bosch, nee, hij werd naar binnen gezogen in de wereld van Pieter Bruegel de Oude. Hij verloor zich in Dulle Griet, een schilderij uit 1563. Hij zag een apocalyptische stad in vuur en vlam. Uit de stad komt een brede stroom, die helder begint maar allengs steeds meer de kleur van stront krijgt en uiteindelijk door een hellemond verzwolgen wordt.

Geschiedenis 5 afl van anderhalf uur Klara/ VRT

Nieuwsbrief NRC De Podcastclub Een kijkje in onze podcastkeuken en de beste luistertips van NRC en anderen. Inschrijven