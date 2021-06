Bilal Wahib biedt excuses aan voor omstreden video

Bilal Wahib heeft vrijdagavond in het talkshowprogramma OP1 zijn excuses aangeboden voor een video waarin hij een twaalfjarige jongen in maart onder druk zette zijn geslachtsdeel te laten zien. In een live uitgezonden chatsessie op Instagram beloofde de artiest het slachtoffer in ruil voor zijn actie een bedrag van 17.000 euro. De beelden leidden tot een flinke deuk in Wahibs carrière: platenlabel TopNotch en BNNVARA zegden per direct de samenwerking met Wahib op en de Edison voor een van zijn platen kreeg hij niet meer.

Bij OP1 zei Wahib vrijdag zowel sorry tegen het slachtoffer en zijn familie, als tegen „heel Nederland”. Toen hij de jongen in de video uitdaagde, had hij naar eigen zeggen niet door dat hij fout zat. Het zou een grap zijn geweest. De ophef die op de beelden volgde, gaf hem echter een „harde klap” in zijn gezicht, waarna hij besefte dat het „gewoon stom” was. Dat het slachtoffer minderjarig was, zegt Wahib niet te hebben geweten. Toen een van de presentatoren hem vroeg hoe zijn moeder op de beelden had gereageerd, werd de 22-jarige artiest emotioneel. „Ik kon haar niet meer aankijken”.

Volgens Wahib heeft het slachtoffer nog last van het incident, maar op wat voor manier is niet duidelijk. Ook de regeling die hij met zijn ouders en advocaat zou hebben getroffen, wilde hij bij OP1 niet verder toelichten. Wahib werd in maart aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, maar kon enkele uren later weer naar huis. Er is geen aangifte tegen hem gedaan.

Lees ook: Idool Bilal Wahib is ‘gecanceld’: wat kunnen jongeren hiervan leren?

Boycot

De „grap” die Wahib uithaalde in de video leidde tot een massale mediaboycot. Diverse radiozenders, waaronder Qmusic, SLAM!, FunX en 3FM, besloten zijn muziek niet meer te draaien. Ook werden televisieprogramma’s waarin hij te zien was geschrapt en offline gehaald en kreeg Wahib een levenslang Instagramverbod. Die boycot lijkt overigens voor sommige partijen ten einde. Afgelopen week draaide 3FM voor het eerst weer een van zijn nummers. Ook is Wahib binnenkort weer in de bioscopen te zien met een rol in de speelfilm Meskina.

De acteur, zanger en rapper is onder meer bekend van diverse Nederlandse films en series, waaronder Nieuwe buren, SpangaS, Mocro Maffia en Commando’s. Op het internationaal Filmfestival van Berlijn werd Wahib vorig jaar onderscheiden met de Shooting Star Award, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest veelbelovende jonge Europese acteurs. Daarnaast behaalde hij vorig jaar zijn eerste nummer 1-hit met het nummer Tigers.