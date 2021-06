Achttien doden bij gevechten tussen drugskartels in Mexico

Bij gevechten tussen leden van twee rivaliserende drugskartels in centraal-Mexico zijn zeker achttien doden gevallen. Dat meldt persbureau AP op basis van een verklaring van de Mexicaanse autoriteiten. De met kogels doorzeefde lichamen werden vrijdag aangetroffen in een afgelegen, landelijk gebied in de provincie Zacatecas.

Naast de menselijke resten zijn ook drie uitgebrande bussen gevonden. De autoriteiten zeggen dat er bewijs is gevonden dat er sprake was van vuurgevechten tussen de twee grote drugskartels Sinalao en Jalisco. Volgens het Mexicaanse dagblad La Prensa schoten bendeleden urenlang over en weer, van donderdagavond tot vrijdagochtend (lokale tijd).

Mexico gaat al jaren gebukt onder een gewelddadige drugsoorlog, die aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost. Het vuurgevecht donderdag en vrijdag is het derde gewelddadige incident in een week tijd in Zacatecas. Eerder deze week zijn zeven mensen doodgeschoten in Fresnillo. Ook werden de lichamen van twee ontvoerde politieagenten gevonden. Zij hingen aan een brug. Drugskartels hangen vaker lichamen van slachtoffers op aan een brug om een boodschap af te geven aan rivaliserende bendes of de autoriteiten, maar betrekken bij hun acties zelden agenten.

