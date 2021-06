Ziggo verruilt kabel voor glasvezel in nieuwbouwwijken

Kabelmaatschappij Ziggo gaat consumenten binnenkort ook via glasvezel aansluiten. Komende week worden in Rotterdam de eerste nieuwbouwwoningen opgeleverd met een glasvezelaansluiting van Ziggo in de meterkast. Het gaat om een groot project rondom de Zalmhaventoren.

Ook in Den Haag en Arnhem zal Ziggo dit jaar honderden nieuwbouwwoningen op glasvezel aansluiten, laat de provider weten aan NRC. Vanaf 2022 gaat Ziggo duizenden woningen per jaar ‘verglazen’.

Het is een opmerkelijke koerswijziging van de grootste tv- en internetaanbieder van Nederland (3,4 miljoen breedbandklanten). Tot nu toe zwoer Ziggo bij een coax-verbinding – de traditionele tv-kabel – voor de laatste meters tussen de wijkkast en de woning. Die ligt onder de grond bij zeven miljoen huishoudens en is snel genoeg ‘voor wat klanten nodig hebben’, in de woorden van de provider. Ziggo biedt internet tot één gigabit per seconde download, en maximaal 50 megabit per seconde voor het uploaden.

Het thuiswerkeffect

Door de pandemie stellen thuiswerkers nu hogere eisen aan hun internetverbinding. Niet alleen de wifi binnenshuis, maar ook de maximale uploadsnelheid blijkt relevant als er in één huishouden intensief wordt vergaderd via video. Glasvezelaanbieders leveren inmiddels tot één gigabit aan uploadsnelheid – twintig keer zo snel als via de tv-kabel dus. Dat is een van de redenen dat Ziggo zijn marktaandeel in breedbandinternet ziet teruglopen.

In Nederland is de strijd om de breedbandklant hoog opgelopen, omdat KPN en T-Mobile miljoenen huishoudens op glasvezel aansluiten en hun pijlen op Ziggo richten. Het aanleggen van glasvezel als vervanging voor het tragere kopernet is kostbaar, omdat hiervoor veel gegraven moet worden.

T-Mobile levert een miljoen extra glasvezelaansluitingen met private equity-geld. De providers zochten externe financiers om zo snel mogelijk te verglazen: KPN werkt samen met pensioenfonds ABP, T-Mobile lift mee op Primevest Capital en het nieuwe Open Dutch Fiber-netwerk. Ook kabelmaatschappij Delta is begonnen met het ‘verglazen’ van het bestaande coax-netwerk en biedt hoge uploadsnelheden.

Stoepen moeten open

Ziggo, onderdeel van de jointventure VodafoneZiggo, zal alleen glasvezel aanleggen bij woningen waar sowieso de stoep voor open moet. Dat zijn met name grotere nieuwbouwprojecten. Jaarlijks worden circa 75.000 nieuwbouwwoningen aangelegd, zegt Leo-Geert van den Berg, verantwoordelijk voor het vaste netwerk van VodafoneZiggo. „Als in een bestaande wijk twee nieuwe woningen gebouwd worden, zullen we waarschijnlijk de bestaande coax-infrastructuur gebruiken. Maar als er aan de rand van de stad een nieuwe wijk gebouwd wordt met meer dan honderd woningen, dan ligt glasvezel voor de hand.”

Ziggo sluit zakelijke klanten al langer aan via glasvezel. Daarvoor wordt het eigen glasvezelnetwerk gebruikt, in combinatie met huurlijnen van KPN en Euro-fiber. Voor consumenten biedt de ‘ouderwetse’ coax-kabel genoeg snelheid, aldus Van den Berg. Ziggo maakte ruimte voor breedbandinternet door analoge tv en radio van de kabel te halen en denkt in de toekomst tot 10 gigabit download via coax te bieden.

Toch heeft glasvezel tot in de meterkast de voorkeur voor nieuwbouwprojecten, mits de aansluiting naar het achterliggende netwerk in de buurt ligt. Er is ook een economische reden, zegt Van den Berg: „Glasvezel kost ongeveer 2 euro per meter, coax 3 euro.”

Via glasvezel zal Ziggo voorlopig dezelfde maximumsnelheden blijven bieden. Er komt dus geen apart ‘fiber’-aanbod. De verklaring: Ziggo blijft bestaande modems gebruiken. Daarom loopt er vanuit de meterkast toch nog een stukje coax-kabel de woning in. Met nieuwe glasvezelmodems kan de snelheid in de toekomst verder opgevoerd worden.

EK-goals eerder te zien

Los van de internetsnelheden is kabel-tv wel sneller met het doorgeven van tv-signalen. Dat blijkt tijdens de voetbalwedstrijden van het EK, waardoor sommige tv-kijkers doelpunten later zien dan hun buren. Die juichen al enkele seconden eerder.

Dat tijdverschil ligt niet aan het type kabel, zegt Leo-Geert van den Berg, maar aan de manier waarop het signaal uit Hilversum wordt bewerkt en doorgegeven. De verschillen kunnen oplopen tot enkele seconden. IPTV, waarbij het beeld wordt opgeknipt, versleuteld en weer uitgepakt, zorgt voor een kleine vertraging.

Het scherpere UHD-beeld dat zowel KPN als Ziggo voor EK-wedstrijden uitzenden, komt 3 tot 4 seconden later door dan het gewone HD-signaal. Kijkers via de tv-apps op de smartphone en tablet juichen het laatst, omdat die apps een paar seconden ‘bufferen’.