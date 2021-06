Wit-Russische oppositieactivist Pratasevitsj onder huisarrest geplaatst

De Wit-Russische activist en journalist Roman Pratasevitsj en zijn vriendin Sofia Sapega zijn onder huisarrest geplaatst. Dat meldt de BBC vrijdag op basis van een gesprek met de ouders van Sapega. Ook zegt de rechterhand van voormalige Wit-Russische presidentskandidaat en oppositieactivist Svetlana Tichanovskaja te hebben gesproken met de ouders van Pratasevitsj. Hij bevestigde dat de activist onder huisarrest is geplaatst. „Maar dat is geen vrijheid. KGB-agenten wonen met hem in dezelfde ruimte”, aldus Tichanovskaja’s adviseur. Volgens hem mogen de ouders van Pratasevitsj niet met hem communiceren.

Pratasevitsj en Sapega werden in mei gearresteerd, nadat het vliegtuig waarmee ze op weg waren van Athene naar Vilnius werd gedwongen te landen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Later deze vrijdag presenteert de VN-burgerluchtvaartorganisatie ICAO naar verwachting een voorlopig rapport over de affaire. Inmiddels bevindt Sapega zich in een gehuurd appartement in Minsk. Daar zou ze sinds twee of drie dagen onder huisarrest staan, aldus haar ouders, die hun dochter kort hebben kunnen zien. De aanklachten tegen de journalist en zijn vriendin zijn niet ingetrokken, zo meldt haar vader.

„Vandaag is heel Wit-Rusland onder huisarrest geplaatst”, schrijft Franak Viacorka, de rechterhand van Tichanovskaja op Twitter. Hij deelde ook een foto van Sagepa en Pratasevitsj die voor een camera stonden. Volgens de adviseur heeft president Aleksandr Loekasjenko donderdag een „propagandafilm” opgenomen met Pratasevitsj en Sapega, om de schijn te wekken dat ze gelukkig zijn in Minsk. Eerder deze maand werd Pratasevitsj door de staatstelevisie geïnterviewd. Daarbij zou hij zijn respect voor het regime van Loekasjenko hebben uitgesproken. Mensenrechtenorganisaties wezen er direct op dat het interview onder grote druk zou zijn opgenomen.

Het onder huisarrest plaatsen van de twee gebeurt vlak nadat de Europese Unie economische sancties afkondigde tegen het Wit-Russische regime, als reactie op de eerdere arrestatie van de activist. De Wit-Russische oppositie vermoedt dat de regering met de overplaatsing van Pratasevitsj wil bereiken dat de Europese Unie sancties tegen het land intrekt. Donderdag beperkte de EU de invoerrechten van het land, wat Wit-Rusland bemoeilijkt om aardolieproducten te exporteren en communicatieapparatuur te importeren.