Wie met Britney fuckt krijgt met de generatie ná haar te maken

Britney Spears is Heer en Verlosser van Gen-Z, de generatie die de millennials opvolgt en steeds nadrukkelijker aan de weg begint te timmeren. Dat wordt verkondigd in een afbeelding die circuleert op het internet. De devotie waarmee deze generatie Britney aanbidt, illustreert het verlangen naar de vroege jaren 2000 – die heerlijke tijd waarin je in al je gelukzalige onwetendheid roze kauwgombellen kon blazen. Gen-Z verlangt naar een manier om het maatschappelijk bewustzijn te ontvluchten totdat de volgende #hashtag zich aandient. Om daarna net zo hard weer op een volgende golf van maatschappelijke verontwaardiging mee te surfen, want onverschillig is deze generatie bepaald niet.

En dus omarmt Gen-Z Britney. Al dertien jaar lang ligt de financiële vrijheid van Spears in de handen van vader Jamie Spears (68), haar ‘conservator’. Afgelopen woensdag sprak de nu 39-jarige Spears voor het eerst publiekelijk tijdens een hoorzitting over de ondertoezichtstelling door haar vader. „Ik verdien het een leven te hebben”, zei de zangeres via een live-verbinding. Op internet brak het hart van eenieder die zich het lot aantrok van ’s werelds favoriete buurmeisje uit Louisiana. In 2018 ontstond onder fans van de gewezen popster de beweging #FreeBritney. De zaak staat inmiddels symbool voor de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen wereldwijd en iedereen waar in de ogen van de goegemeente ‘iets mis’ mee is.

Wie niet afgeleid raakt door haar naveltruitje, ziet een zoomer wiens hoofd gevuld is met de problemen van de maatschappij.

Ondanks haar tragisch lot is Spears hét icoon van de generatie die na haar komt geworden. En die generatie stelt zich als curator van haar online imago op. Britney-memes die door de beugel kunnen, gaan over haar esthetische nalatenschap. De fanatieke kringloopzoomer, bijvoorbeeld, viert haar liefde voor het popicoon door in de vintage kilo sale de Y2K-esthetiek bij elkaar te shoppen. Fast fashion is immers slecht voor het klimaat.

Britney schittert door

Voor de ‘zoomer’, zoals leden van Generatie Z zichzelf noemen, is Spears geen grap maar ernst. Een geslaagde Britney-meme doet je niet meer lucht uit je neus blazen, maar eerder snakken naar adem. Op een Instagram-plaatje zie je de zangeres in een adembenemend jurkje en voorzien van haar immer perfecte glimlach. Het bijschrift leest: „Britney at the Versace Fashion Show in Milan, 2002.” Dat is het. De meme ís haar schitterende verschijning.

Wie het aandurft haar lijden te verbeelden als meme, wordt uitgekotst online. Wie ‘meme’ en ‘Britney’ intikt op Twitter, ziet honderden tweets van mensen die het afbeelden van de lijdensweg van Britney afkeuren. „I better not see anyone making a meme out of Britney's court address today #FreeBritney”, waarschuwt iemand in een tweet. En waag het niet om het te hebben over haar publiekelijke inzinking in 2008, de aanleiding van het curatorschap. ‘Too weird’ volgens sociale media.

Een fotoportret van Generatie Z zou eruitzien als de bezoekers van de Fashion Week toen ‘heroin chic’ nog doorging voor daadwerkelijk chic. De broeken strak en laag, de buiken bloot en de lippen gelined. Je vriendin een bimbo noemen geen smakeloze belediging maar een waardering van haar sexy stijl. Wie niet afgeleid raakt door haar weinig verhullende naveltruitje, ziet een zoomer wiens hoofd gevuld is met de problemen van de maatschappij. Britney is haar broodnodige afleiding.