Waarom Orbán het verliest van de Zoomers

Viktor Orbán ondermijnt langzaamaan Europese grondrechten en de rechtsstaat. Hij doet dat vaak zo sluw dat hij ermee wegkomt. Maar ditmaal heeft hij zijn hand overspeeld, omdat hij buiten de Zoomer-generatie had gerekend.

Orbáns tactieken zijn bekend. Hij, media beknotten? Welnee, zei Orban: dit zijn gewoon zakenlui die een krant overnemen. Was de EU niet van de vrije markt? Dat deze Orbán-loyalisten kranten, omroepen en sites saneren en er Fidesz-toeters van maken, was zijn verantwoordelijkheid niet.

En nee hoor, hij respecteerde ook onafhankelijke rechtspraak. Dat hij rechters ontsloeg, was een „misverstand”: hij verlaagde enkel de pensioengerechtigde leeftijd. Plaatsmaken voor de jongere generatie. Brussel wilde toch jeugdwerkloosheid bestrijden? Nou dan.

Nu gebruikt Orbán een ander bekend trucje: hij koppelt discriminerende bepalingen tegen de lhbti-gemeenschap aan een bestaande wet tegen kinderporno en pedofilie. Tegen critici zegt hij: wat, zijn jullie niet tegen kinderporno en pedofilie?! Waarna die critici de slogan moeten herhalen waaronder Orbán zijn discriminerende wetswijziging verstopt: „Wij zijn tegen kinderporno en pedofilie, maar…” Wat na de komma komt, hoort niemand meer.

Iedereen ziet wat hier gebeurt. Maar voor de rechter is het soms lastig te bewijzen dat we hier niet te maken hebben met „misverstanden”, zoals Orbán zegt, maar met het opzettelijk, geleidelijk uithollen van artikel 2 van het Europees verdrag en het Handvest van de Grondrechten van de EU. Orbáns juristen melken juridische ambiguïteiten uit, kiezen hun woorden zorgvuldig. Daarom zijn EU-landen terughoudend met het kapittelen van Hongarije. Daarbij: morgen hebben ze elkaar weer nodig. Eén stoorzender in de EU, waar landen veto’s hebben, en alles loopt vast.

Zoomers (geboren na 1995) zijn hoogopgeleid en gefixeerd op onrecht

Maar nu loopt het anders. Politici die altijd wegkeken, zijn feller dan ngo’s en rechtsgeleerden die het vuile werk doorgaans alleen opknappen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ondernam meteen juridische stappen. Die wet, zei ze, is „een schande”. Premier Rutte is plotseling stoer: „Orbán is schaamteloos. We moeten hem op de knieën krijgen.” Zelfs Sebastian Kurz tekende gauw de brief van regeringsleiders toen hij zag hoe het balletje rolde.

Vanwaar die ommekeer? Kiezers.

De Zoomer-generatie breekt door. Zoomers zijn geboren tussen 1995 en eind jaren 2000. Ze zijn hoogopgeleid, opgegroeid met megacrises en een sterk besef dat de staat (niet de markt) sociaal en economisch moet ingrijpen. Ze zijn hyper-individualistisch en gefixeerd op onrecht. Deze generatie, schreef Matthew Goodwin van de universiteit van Kent, is „etnisch en raciaal de meest diverse uit de geschiedenis”. En: „grootgebracht met polarisatie, fragmentatie en uitdagers”.

Tot die uitdagers horen alle rechtse marktdenkende politici die in diverse gematigde of extreme smaken regeren – de Ruttes, de Kurzen, Johnsons, Orbans. Iedereen met Zoomers thuis weet dat ze enorm ‘woke’ zijn (politiek correct), maar ook beleefd, sociaal en onmaterialistisch. Velen hebben trans-vrienden, en het maakt ze echt niet uit. 84 procent is voor het homohuwelijk, 15 procent tegen. Apple, Uber en Nike hebben allang door hoe de wind waait. Zoomers zijn hun klanten èn, steeds vaker, personeel.

Daarom staken BMW, Siemens, Volkswagen, Allianz en anderen regenboogvlaggen uit op sociale media toen de UEFA dit het Münchense voetbalstadion verbood. Zelfs politiebureaus deden mee. Ook over Belarus, Oeigoeren en Myanmar nemen bedrijven stelling. Zij snappen: wat op universiteiten begon, en met groene Greta, wordt nu mainstream. „Als mensen denken dat ze waarden delen met een bedrijf,” zei Starbucks-topman Howard Shultz, „blijven ze het merk trouw”,

Voilà, zo simpel is het. Je kunt denken wat je wilt van de Zoomers, maar hier kan Orbán moeilijk tegenop. Nu nog een ladder vinden waarmee hij uit de hoge boom kan klimmen.

