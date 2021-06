Ex-agent Chauvin veroordeeld tot 22,5 jaar celstraf voor moord George Floyd

Een jury in Minneapolis heeft voormalig politieagent Derek Chauvin veroordeeld tot 22,5 jaar gevangenisstraf voor de moord op George Floyd op 25 mei vorig jaar. Afgelopen april werd de witte ex-agent Chauvin al schuldig bevonden aan de dood van de Afro-Amerikaan Floyd. De openbare aanklagers hadden een gevangenisstraf van dertig jaar geëist. De advocaat van Chauvin had voor een voorwaardelijke straf gepleit gelijk aan de tijd van het voorarrest.

Voormalig agent Chauvin drukte in mei vorig jaar zijn knie ruim negen minuten lang op de nek van de Afro-Amerikaan Floyd, die daardoor stikte en stierf. Zijn dood leidde tot wereldwijde Black Lives Matter-protesten en discussies over politiegeweld en racisme. Dit is de eerste keer dat een agent in de Verenigde Staten tot zo’n lange celstraf wordt veroordeeld voor de moord op een zwarte Amerikaan.

In de emotionele rechtszaak mochten familieleden van George Floyd verklaringen afleggen. Zijn 7-jarige dochter Gianna Floyd zei dat ze hem „elke dag” mist. Floyds Broers Terrence en Philonise vroegen de jury in hun verklaringen Chauvin de hoogst mogelijke straf te geven. „We willen de maximale straf”, zei Terrence. „Geen tik op de vingers meer, dat stadium zijn we gepasseerd.”

Ook de moeder van Chauvin legde een verklaring af. Ze noemde haar zoon „een goede man” en zei dat een lange gevangenisstraf hem zwaar zou vallen. Ook Chauvin nam nog even het woord. „Ik wil de familie Floyd condoleren”, zei hij.