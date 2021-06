Vliegschaamte? Niet in Zuid-Korea

Een grotendeels leeg vliegtuig in coronatijd is op zich een verklaarbaar en bekend verschijnsel: alleen noodzakelijke reizen, kleurcodes, quarantaineplicht – toch maar even uitstellen. In Zuid-Korea stijgen zulke vluchten echter geregeld op om te vertrekken naar... naar nergens eigenlijk.

Flights to nowhere zijn sinds het uitbreken van de pandemie uit meerdere landen vertrokken. Qantas liet Australiërs op twaalf kilometer hoogte van de supermaan genieten. Ook uit Taiwan, Singapore, Brunei en Japan vertrokken zulke vluchten, in de meeste gevallen om passagiers op mooie uitzichten te trakteren. Deelnemers verklaarden tegenover CNN zich „op een vreemde manier emotioneel” of „alsof ik weer thuis ben” te voelen.

De Zuid-Koreaanse ‘uitzichtvluchten’ draaien om iets anders: belastingvrij shoppen. De vliegtuigen stijgen op, koersen voor korte tijd richting het Japanse luchtruim, waardoor ze gelden als internationale vlucht, en maken dan rechtsomkeert. Wie een leuke route en dito piloot heeft, scoort mogelijk ook nog wat mooie uitzichten.

Tot nu toe boekten volgens de Koreaanse douane van september 2020 tot juni 2021 bijna 16.000 Zuid-Koreanen 152 vluchten naar nergens. En geshopt werd er: de passagiers kochten samen voor 16,5 miljoen euro aan duty free-spullen: ruim duizend euro per persoon. Bijna de helft van de inzittenden telde meer dan 500 euro neer voor belastingvrije drank.

De vluchten worden door zeven luchtvaartmaatschappijen aangeboden. Megaconcern Lotte bood zelf gratis vliegreizen aan voor zijn 130 best betalende klanten – die in de lucht wel geacht werden hun naam van big spender eer aan te doen.

Korea Herald-journalist Yim Hyun-su nam in het najaar een rondvlucht van net geen twee uur met Asiana Airlines. Eenmaal in de lucht klonken volgens hem geregeld kreten van opwinding wanneer een mooi uitzicht te zien was. „Gelukkig konden we met hulp van lokale luchtverkeersleiders op een lagere hoogte [3 in plaats van 10 kilometer] vliegen”, vertelt hoofdpiloot Jang Doo-ho. Daardoor kregen passagiers goed zicht op de beroemde berg Halla op het eiland Jeju.

De vluchten worden toegestaan om luchtvaartmaatschappijen toch een kans te geven wat te verdienen en personeel aan het werk te houden. Enige eis is dat ze niet tussendoor landen. De luchtvaart is een van de economisch zwaarst getroffen sectoren door de coronapandemie en tevens een van de grootste ontvangers van financiële steunpakketten.

Vanuit klimaatoogpunt zijn de vluchten een surrealistisch verschijnsel. ‘Vliegschaamte’ werd in 2018 in Nederland nog genomineerd als Woord van het Jaar. Waarom dan nodeloze CO 2 -uitstoot toestaan voor wat korting op luxegoederen?

De Koreaanse pers was mild. Elders kwamen de pleziervluchtjes wel eerder onder vuur te liggen. Singapore Airlines schrapte de dienst zelfs na kritiek van actiegroepen. „Ons huis staat in brand”, citeert Mark Carter van Flight Free Australia de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg. „Het [vliegen naar nergens] is alsof je voor elke emmer water die je op het brandende huis werpt ook een emmer benzine gooit.”