Vijftien VN-soldaten gewond bij aanval op missiebasis Mali

Bij een aanval op een basis van de vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali zijn vrijdag vijftien soldaten gewond geraakt, onder wie twaalf Duitsers. Drie soldaten hebben ernstige verwondingen opgelopen. Dat meldt persbureau Reuters na een persconferentie van de Duitse minister van Defensie. De politieke situatie in Mali blijft onrustig. Eind mei pleegde het Malinese leger een staatsgreep, de tweede in een jaar.

De VN-vredesmissie in Mali, MINUSMA, meldde eerder op de dag al via Twitter dat het zou gaan om een zelfmoordaanslag met een autobom bij een tijdelijke basis in de buurt van de stad Gao. De VN noemen het een „terroristische aanslag”. Afgelopen maandag raakten al zes soldaten van het Franse leger in Mali gewond bij een andere zelfmoordaanslag met een autobom.

De VN-vredesmissie en de Franse operatie zijn al sinds 2013 operatief in Mali, toen rebellen gelinkt aan Al-Qaeda de macht grepen in een aantal Noord-Malinese steden. Oud-president Ba N’Daou werd eind mei dit jaar gearresteerd door zijn vice-president kolonel Assimi Goïta. Beiden waren onderdeel van de interim-regering die was geïnstalleerd na een staatsgreep in de zomer van 2020, waarbij de toenmalige president werd afgezet. Zowel de Afrikaanse Unie als de West-Afrikaanse economische unie ECOWAS hebben Mali geschorst na de aanhoudende politieke onrust.