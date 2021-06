Tijdloos noodmiddel

Bedankt voor het downloaden van de CoronaCheck-app. Graag ontvangen wij toegang tot uw camera, contacten, locatie, microfoon en SD-kaart. Nee, stel je voor. Een overheid die dit zou vragen, vraagt om een volksoproer. Toch zijn dit precies de machtigingen die je accepteert bij WhatsApp, zonder een zuchtje beklag.

In theorie kun je besluiten zonder WhatsApp te leven. In de praktijk plaats je jezelf daarmee buiten de samenleving. En dan zwijg ik nog over TikTok, met toegang tot zo’n beetje al je apparaten en data. Voor het illegaal verzamelen en verhandelen daarvan eiste de Consumentenbond donderdag 1,5 miljard euro bij de maker. Maar we TikTokken er geen microbyte minder om.

Zulke apps zijn in wezen spyware met sociale platforms eromheen, die al gauw voelen als onmisbaar. Elk tienjarig meisje ‘zit erop’. Als ouder help je mee de leeftijdscheck te omzeilen – vooruit dan maar.

De CoronaCheck-app vraagt als machtigingen: geen enkele. Over de privacy maak ik me niet zo’n zorgen. Wel om de tijdelijkheid ervan. De app is een stapje in een richting die we eigenlijk niet op moeten willen. Vrije verplaatsing koppelen aan een medische gesteldheid is toch wat anders dan de 1 meter 20-lat bij de Python in de Efteling. Alleen een acute noodsituatie legitimeert dit uitzonderlijke middel.

Onlangs is de tijdelijke wet testbewijzen verlengd tot 1 september. Nu al kun je je ernstig afvragen hoe noodzakelijk dat is, bij dagelijks 700 besmettingen door een virus waartegen iedereen voor wie het potentieel schadelijk is inmiddels gevaccineerd kan zijn.

Na 1 september zal het virus in een of andere Jota-variant opvlammen, vooral onder scholieren, die immers niet zijn geprikt. De discussie wordt onvermijdelijk: vaccineren en de conciërge de CoronaCheck-scanner geven aan de schoolpoort? We hebben toch al een prachtige kant-en-klare infrastructuur? Prikhallen, apps! Eventjes de wet verlengen naar 1 december, en ziet, het wonder van de hygiënische samenleving is bijna daar.

Ooit deden we aan flatten the curve, weet u nog? Dat was om doden en overvolle IC’s te voorkomen. Die cijfers zijn nu hoegenaamd nul. Toch hebben we dat noodmiddel. Sluipenderwijs is het vizier verlegd naar het voorkomen van ziekte, en zelfs naar het voorkomen van infecties.

En wat doen we als landen om ons heen dat QR-paspoort straks blijven gebruiken? Gewoon voor de zekerheid. Het is er nu eenmaal, dus houden we het, uit voorzorg. Tegen de Pi-variant.

Het echte gevaar van die Check-app is niet de privacy, maar dat hij zo goed werkt bij het terugdringen van besmettingen dat we smetteloosheid gaan zien als norm en doel. Dan is de noodtoestand permanent.

Werkelijk ziek is pas de samenleving waarin niemand meer ziek mag zijn.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.