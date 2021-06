Richard Nixon en de homo’s

Het is maar goed dat oud-president Richard Nixon het niet heeft hoeven mee te maken: de coming-out van de Amerikaanse footballspeler Carl Nassib. Hij zou ervan gegruwd hebben. Een homo in zo’n mannelijke sport? Er zijn grenzen.

Door een toeval ontdekte ik juist dezer dagen hoe Nixon over homoseksualiteit dacht. Ik speurde naar gegevens over de oude tv-serie All in the Family, waarover ik woensdag schreef, toen de naam Nixon opdook. Op de zogeheten Nixon-tapes – opnamen van gesprekken van Nixon in het Witte Huis – komen ook twee gespreksflarden voor over homoseksualiteit. Een ervan vond plaats op 13 mei 1971. Nixon babbelt met zijn politieke adviseurs John Ehrlichman en Bob Haldeman over een aflevering van All in the Family die hij net heeft gezien. Hij was er per ongeluk in beland toen hij op zoek was naar een honkbalwedstrijd op tv.

In die aflevering stond hoofdpersoon Archie Bunker, archetype van de vooringenomen, rancuneuze kleinburger, weer eens tegenover zijn linksige, betweterige schoonzoon Michael. Archie beweerde laatdunkend dat een vriend van Michael homo („Een mietje, een bloem”) was. Michael ontkende en protesteerde, Archie’s vrouw Edith onthield zich van een oordeel: „Ik weet niets van bloemen.”

In het tweede deel vertelt Michael naar waarheid dat juist Archie’s oude vriend Steve, ooit een stoere footballspeler (!), er inmiddels voor uitkomt dat hij altijd gay is geweest. Archie is onthutst – net als Nixon die het thuis allemaal moet aanzien en op zeker moment boos de tv uitzet.

„Ze verheerlijken in dat programma homoseksualiteit”, klaagt Nixon tegen Ehrlichman, die de serie nooit heeft gezien. Nixon blijkt een uitstekend geheugen te hebben, want hij kan deze aflevering tot in detail navertellen.

Vervolgens zegt hij: „Mijn punt is, goddamn it, dat ik niet vind dat je op de publieke tv homoseksualiteit mag verheerlijken. Je mag het net zomin verheerlijken, John, als… eh… hoeren. Ik wil niet dat het land die kant opgaat. Je weet wat er met de Grieken gebeurd is. Homoseksualiteit heeft hen verwoest. Ja, Aristoteles was een homo, dat weten we allemaal, en Socrates ook… Weet je wat er met de Romeinen gebeurde? De laatste zes Romeinse keizers waren flikkers. Nero trouwde in het openbaar met een jongen.”

Even later begint hij over de Russen die drugs naar de VS zouden sturen. „Homoseksualiteit, drugs, immoraliteit in het algemeen: dat zijn de vijanden van de sterke samenlevingen. Daarom staan de communisten en de linksen erachter. Ze proberen ons te verwoesten.”

Hij vertelt nog dat de upper class van San Francisco vergeven is van de homo’s en dat hij de mensen daar daarom liever geen hand geeft. Ook hekelt hij de homoseksuele modeontwerpers die uit vrouwenhaat de vrouwen zouden opschepen met monsterlijke creaties. Hoe vaker je deze kantinepraat beluistert – te vinden op YouTube – hoe meer Nixon zelf op Archie Bunker begint te lijken.

Er bestaat nog een ander bandje waarop Ronald Reagan, toen de Californische gouverneur, met president Nixon belt om te klagen over het stemgedrag van Afrikaanse landen in de Verenigde Naties. „Moet je die apen uit die Afrikaanse landen zien”, zegt Reagan. „Ze kunnen nog niet eens schoenen dragen.’’ Nixon moet hard lachen.

Daarna kwam Trump.