‘Mister Brexit’ overweegt gooi naar Élysée

Hij is jonger dan Joe Biden, merkt Michel Barnier op, nadat tijdens de introductie zijn leeftijd (70) is gevallen. Het is een nauwelijks verhulde verwijzing naar Barniers ambitie om de kandidaat van conservatief rechts te worden voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar.

„Ik moet u teleurstellen: u krijgt vandaag niet de scoop”, zegt Barnier tegen het twintigtal binnen- en buitenlandse journalisten dat zich heeft verzameld in de kelder van een restaurant in het 15de arrondissement van Parijs. Ergens „in de komende weken” gaat de man die de wereld vooral kent als de Brexit-onderhandelaar voor de EU bekendmaken of hij zelf kandidaat is of dat hij zich op een andere manier gaat inzetten voor zijn partij.

Het is de dag na de eerste ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk, en Barnier komt rechtstreeks van een vergadering op het hoofdkwartier van Les Républicains (LR) waar de resultaten zijn besproken. Die waren goed nieuws voor de Republikeinen, die een gemiddelde score halen van 28,4 procent en goed op weg zijn alle zeven regio’s die zij al bestuurden te behouden. In totaal telt Frankrijk, Corsica incluis, dertien regio’s. De tweede ronde volgt komende zondag.

Mister Brexit Michel Barnier was van 2016 tot 2021 de Brexit-onderhandelaar van de Europese Commissie. Hij publiceerde daar het boek La grande illusion (De grote illusie) over. De Brexit ziet hij nu als een „lose-lose” situatie voor alle betrokkenen.

Het is het bewijs, zegt Barnier, „dat ons project staat voor wat de Fransen willen. Wij zijn vandaag de partij met de meeste verkozenen. Ik heb altijd gezegd dat de Republikeinen stand zouden houden: het is wat ik in het land zag gebeuren.”

Voor de Republikeinen is het een welkom resultaat, want de partij zit al jaren in een diepe crisis. De Franse conservatieven beroepen zich erop geworteld te zijn in het gaullisme en het economisch liberalisme, maar op Europees niveau zitten zij in de christen-democratische groep. En zoals wel meer christen-democratische partijen in Europa zijn de Republikeinen lokaal sterk verankerd, maar ontbreekt het aan een duidelijk imago en project op het nationale vlak.

Opboksen tegen Macron én Le Pen

Dat is zeker zo in Frankrijk, waar president Macron in 2017 het politieke landschap opblies met zijn centristische beweging La République en Marche (LRM) dat kiezers wegsnoepte van links en rechts. Op weg naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar lijkt Macron steeds meer naar rechts op te schuiven, wat de druk op de Republikeinen nog heeft verhoogd. Dat moet op rechts nu opboksen tegen zowel Macrons beweging als het Rassemblement National van Marine Le Pen, het vroegere Front National.

„Allebei stelen zij de kiezers, de kaders en zelfs de ideeën van LR”, schreef Le Monde al voor de regionale verkiezingen van afgelopen zondag. „Want de thematiek van rechts heeft de wind mee, en Emmanuel Macron heeft dat goed begrepen.”

Hét nieuws van de eerste ronde was echter de spectaculair lage opkomst: twee op drie Fransen had zondag iets beters te doen dan te gaan stemmen. Van de 18- tot 24-jarigen bleef liefst 87 procent thuis. De lage opkomst was in de eerste plaats een kaakslag voor La République en Marche van president Emmanuel Macron, die als partij lokaal maar niet van de grond wil komen en op nationaal niveau op 10,5 procent is blijven steken. Ook het Rassemblement National van Marine Le Pen deed het veel slechter dan verwacht.

Volgens de peilingen zou de radicaalrechtse partij in zes regio’s als eerste uit de bus komen, maar dit gebeurde uiteindelijk alleen in de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur en dan nog nipt. Op nationaal niveau behaalt het Rassemblement National zo’n 19 procent van de stemmen, beduidend minder dan de 27,7 procent van de laatste regionale verkiezingen in 2015. Maar Barnier waarschuwt voor te veel optimisme.

„De kiezers van het Front National zijn niet zomaar verdwenen”, zegt hij. „De reden voor het verlies is dat de partij bij deze verkiezingen niet beschikte over geloofwaardige kandidaten. Er was een peiling waaruit bleek dat negen op de tien kiezers de naam van de kandidaat van het Front National niet kon noemen.”

Dat is heel anders bij de presidentsverkiezingen, waar peiling na peiling bevestigt dat een duel tussen Macron en Marine Le Pen in de tweede ronde onvermijdelijk is. De enige onbekende is de kandidaat van conservatief rechts, en de Franse kranten publiceren om de haverklap peilingen waarin de verschillende scenario’s worden meegenomen. De rechtse kandidaat die het meeste kans maakt, is de populaire Xavier Bertrand, voorzitter van de regio Hauts-de-France. Maar met een verwachte uitslag van 15 à 16 procent doet ook Bertrand niet mee in de tweede ronde, als de twee partijen met de meeste stemmen het tegen elkaar opnemen. Valérie Pécresse, voorzitter van de Parijse regio, strandt op 11 procent. Barnier zelf peilt tussen de 6 en 8 procent. En er zijn meer kapers op de kust: ook de radicaalrechtse polemist Eric Zemmour overweegt een gooi naar het presidentschap.

De Republikeinen willen absoluut een hanengevecht vermijden zoals in 2016, toen de partij voor het eerst een heuse voorverkiezing organiseerde. „Dat is een slechte herinnering”, zegt Barnier. „Een voorverkiezing verdeelt, en dat kunnen we op dit moment missen als kiespijn.”

In plaats daarvan wordt een enquête gehouden onder vijftienduizend potentiële kiezers, gevolgd door een stemming, wellicht pas in oktober. Eén ding weet hij zeker, zegt Barnier: „Degene die wij aanwijzen zal de volgende president van Frankrijk zijn.”

De peilingen zeggen iets anders, maar vorige zondag is weer eens gebleken hoezeer die ernaast kunnen zitten. De kans dat Barnier zelf als kandidaat uit de bus komt, is sowieso erg klein, gezien de grotere populariteit van anderen in zijn partij. Al stelt hij daar zelf tegenover: „Ik heb in mijn carrière aan alle verkiezingen meegedaan, behalve die voor burgemeester en president. En ik heb nog nooit een verkiezing verloren.”