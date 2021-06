Poetin paait Duitsland in koude oorlog met Amerika

De halve wereld mag opgelucht adem hebben gehaald dat de presidenten Poetin en Biden elkaar vorige week in Genève niet de hersens hadden ingeslagen, maar meteen daarna bleken de ongelukken toch weer in een klein hoekje te zitten.

Het grappigste ongeluk deed zich afgelopen week voor op het voetbalveld.

Moskou had voor het EK een nummer gemaakt van het Oekraïense voetbalshirt, dat liet doorschemeren dat de geannexeerde Krim nog steeds deel is van Oekraïne en was versierd met de antikoloniale – en in 1941-1944 ook door fascisten gebruikte – leuze ‘Eer aan Oekraïne. Eer aan de helden’. De UEFA gaf het Kremlin deels gelijk. De Oekraïense bond moest de tekst wegknippen. Maar vervolgens leed Rusland een dubbele nederlaag. Het eigen nationale elftal werd roemloos uitgeschakeld terwijl het Oekraïense team wel door mocht. „Ik heb in mijn leven nooit in magie geloofd, maar vandaag kan ik met zekerheid zeggen: voetbalmagie bestaat. Slava Oekraïne”, twitterde de Oekraïense president Zelensky woensdag.

Een bloedserieus incident voltrok zich op dezelfde dag rond de Krim.

Varend van Odessa naar Georgië voer de Britse jager HMS Defender op 12 mijl langs het schiereiland. Waarna de Russische marine het Engelse schip opjoeg met kustwachtboten, vliegtuigen en zelfs een schot voor de boeg. Volgens Moskou werden Russische territoriale wateren geschonden. Onzin, repliceerde Londen. Op Nicaragua en een tiental andere landen na, beschouwt de overgrote meerderheid van de VN-lidstaten de Krim niet als Russisch maar als Oekraïens grondgebied.

Beide confrontaties waren uitingen van de nieuwe Koude Oorlog, die ook na Genève doorgaat. Zo heeft Washington alweer nieuwe Navalny-sancties aangekondigd. ‘Containment’ is het woord dat Obama’s ambassadeur in Moskou, Michael McFaul, recent in het blad Foreign Affairs weer van stal haalde. Washington moet niet terugdeinzen voor politieke, economische, militaire en multimediale middelen om „Poetins bevordering van autocratie” in te dammen en af te schrikken, aldus McFaul.

Poetin op zijn beurt blijft proberen een wig te drijven tussen de westerse bondgenoten. Afgelopen dinsdag, 80 jaar nadat nazi-Duitsland op 22 juni 1941 de Sovjet-Unie in weerwil van het twee jaar eerder gesloten ‘duivelspact’ van Molotov en Ribbentrop meedogenloos aanviel, probeerde Poetin dat via het Duitse weekblad Die Zeit.

In een herdenkingsartikel, dat meer over het heden ging dan over de oorlog, paaide hij Duitsland opzichtig. Het „constructieve” Duitsland, dat al sinds de Ostpolitik in de jaren 70 aardgas uit Rusland betrekt, treft geen blaam voor de huidige spanningen. Nee, de schuld ligt volgens de Kremlinresident bij de „agressieve politiek” van de rest. Met de Amerikaanse en Europese steun in 2014 voor de „ongrondwettige gewapende staatsgreep in Oekraïne is alles begonnen”, aldus Poetin in Die Zeit.

Als alternatief schetste Poetin een ‘Groot Europa’ van Lissabon tot Vladivostok zonder een Amerikaanse paraplu. Een variant op de kortste en meest overzichtelijke definitie van het raison d’être van de NAVO uit de beginjaren van het bestaan van de alliantie: ‘to keep the Soviets out, the Germans down and the Americans in’.

Dit uitgangspunt dat er zonder Rusland geen duurzame vrede in Europa denkbaar is, is een strategie die het imperiale Rusland al sinds de Napoleontische Oorlogen beproeft. Vaak was Duitsland de spil waarom die politiek vervolgens draaide. Drie maanden voor de Bondsdagverkiezingen in Duitsland tapt het Kremlin weer uit dat vaatje.

Oost-Europa-expert Hubert Smeets werkt bij het kenniscentrum Raam op Rusland. Hij schrijft om de week met redacteur geopolitiek Michel Kerres over de kantelende wereldorde.