Onbezorgd op reis met de CoronaCheck-app? Reken er maar niet op

De Nederlander die deze zomer met de CoronaCheck-app in de hand onbezorgd door Europa hoopte te reizen, kan aan de grens wel eens voor nare verrassingen komen te staan. Het Digitaal Covid Certificaat (DCC) wordt dan wel overal in de Europese Unie geaccepteerd, maar ook na 1 juli zullen inreisregels gelden die van land tot land kunnen verschillen.

Landen mogen zelf bepalen welke voorwaarden ze stellen aan het reisbewijs. De verwachting is dat die eisen door de dalende coronacijfers verder versoepelen, maar aan de andere kant kunnen ze ook weer aangescherpt worden, als het virus – of een virusvariant – onverwacht oplaait.

Veel landen stellen als eis aan het vaccinatiebewijs dat iemand twee prikken heeft gekregen, de laatste ten minste twee weken geleden. Maar Oostenrijk vindt bijvoorbeeld één prik al voldoende als die minstens drie weken geleden toegediend is. Nederland wil wel het bewijs van twee prikken zien, maar die hoeven dan weer niet twee weken eerder gezet te zijn.

Veilige landen

Buiten Europa is de veilige landen-lijst van de Europese Unie het uitgangspunt voor reisadviezen. Onlangs werden daar landen als Libanon, Servië en de VS aan toegevoegd. Dat betekent niet per se dat Nederlanders ook welkom zijn. Andere landen – zoals de VS – zien Nederland nog als hoog risicogebied, wat betekent dat inreizigers niet welkom zijn. Reizen naar landen als India, Brazillië en sinds kort het Verenigd Koninkrijk wordt sterk ontraden door de overheid. Bij terugkomst uit zulke landen geldt – ook voor volledig gevaccineerden – een test- en quarantaineplicht, omdat het risico op het importeren van een zorgwekkende virusvariant te groot wordt geacht.

Het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan vakantiegangers blijft om voor vertrek op te zoeken welke regels precies gelden in het land van bestemming en niet alleen te varen op het DCC of de Europese stoplichtenkaart van groene, gele of rode-risicogebieden. Ook in groen- of gele gebieden kunnen nog extra regels gelden, waarschuwt het ministerie. Bovendien kunnen de regels ook tijdens het verblijf veranderen.

Testen voor Je Reis

Voor de groep nog niet-, of nog niet volledig gevaccineerde reizigers wordt het testen in juli en augustus vergoed door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Het ministerie verwacht op piekmomenten 260.000 testen per dag af te moeten nemen. In totaal zal er zo’n 3,5 miljoen keer getest gaan worden voor reizen. De kosten zijn geraamd op een kwart miljard euro.

Om de benodigde testcapaciteit snel te realiseren, gaat het ministerie van I&W in zee met commerciële partijen. De GGD heeft ook 35.000 PCR-testen per dag beschikbaar gesteld. Reisbureaus gaan reizigers eveneens testen.

Naast de testtraten van de GGD en het Testen voor Toegang, verrijzen deze zomer ook teststraten voor het ‘Testen voor Je Reis’. De teststraten voor Testen voor Toegang mogen niet gebruikt worden voor het reistesten. Een juridisch probleem, stelt het ministerie van I&W. Achteraf de groep reizigers toevoegen aan Testen voor Toegang zou oneerlijk zijn voor andere marktpartijen, die onder die voorwaarden dit voorjaar wellicht wel mee hadden willen doen met de aanbesteding.

Lees ook: Komt het testen voor toegang nog van de grond?

De teststraten voor het reizen zullen zowel PCR- als antigeentesten aanbieden, omdat per land ook kan verschillen of die laatste óók geaccepteerd wordt als digitale reispas. Hoe lang de testresultaten geldig zijn, verschilt. Spanje acht een PCR-test 48 uur houdbaar, terwijl de norm in Europa 72 uur is. Vanaf 30 juni kan via testenvoorjereis.nl een testafspraak gemaakt worden. Als mensen meerdere keren naar het buitenland gaan, mogen ze zich ook meerdere keren laten testen.

Ondertussen is de vraag naar de digitale vaccinatiebewijzen groot. Ondanks waarschuwingen van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) om niet massaal de reispas op te vragen, bezweken de servers van de CoronaCheck-app al kort na de lancering op donderdag. Op piekmomenten probeerden bijna duizend gebruikers per seconde in te loggen terwijl het systeem begrensd was op 25.

Inmiddels is de grootste hausse voorbij en de capaciteit vergroot. Zo’n half miljoen mensen hebben volgens het ministerie van Volksgezondheid succesvol een reisbewijs aangevraagd. Vanaf augustus wil het ministerie ook alle reisadviezen in de app verwerken, zodat automatisch gekeken kan worden of het reisbewijs voldoet aan de regels in het land van bestemming.

Meer vragen over de CoronaCheck-app? Lees ook: Hoe werkt de digitale reispas en kan iedereen die krijgen?