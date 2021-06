‘Na de meditatie een lekkere koffie met boter’

Florian: „Twee jaar geleden zijn we naar Bentveld verhuisd. We wonen hier tegen de Amsterdamse waterleidingduinen aan. Tijdens corona gingen we na het opstaan meteen drie kwartier wandelen met de kinderen. We gaven ze Pokémon Go mee.”

Caroline: „‘Wat leuk, jullie kinderen wandelen gewoon mee’, riepen mensen die we tegenkwamen. Terwijl er dan weer eentje een virtuele tekenfilmfiguur aan het zoeken was.”

In het kort Florian Minderop (47) groeide op in Venezuela en studeerde economie in Amsterdam en in de Verenigde Staten. Hij werkte in de bankensector en olie-industrie voor hij MisterGreen oprichtte met een compagnon, een leasebedrijf voor elektrische auto’s. Hij woont in Bentveld met zijn vrouw en hun zonen Louk (9) en Nuno (7). Caroline van der Lande (43) studeerde psychologie en werkte bij Heinz voor ze de Buurtboer oprichtte met een vriendin. Hun bedrijf levert gezonde bedrijfslunches. Ze verdienen samen vier keer modaal.

Florian: „Na terugkomst ging ik vaak nog even in de koudwaterton zitten.”

Caroline: „We vinden het leuk om te experimenteren met gewoontes op het gebied van gezondheid. Dat lukt een tijdje en dan vergeet je weer dat je drie maanden niet hebt gemediteerd.”

Florian: „Wij dragen allebei een Oura Ring [die onder meer slaappatronen meet] dus onze ochtend begint met de vraag: en, wat is je score?”

Caroline: „Vroeg opstaan en vroeg naar bed zijn een paar van de belangrijkste veranderingen die we hebben doorgevoerd.”

Florian: „Vroeger ging ik om half een naar bed. Nu word ik wakker zonder wekker om zeven uur, dat vind ik heerlijk. Diepe slaap is belangrijk voor je gezondheid op lange termijn, voor je concentratievermogen en je geheugen. Als ondernemer ben je altijd aan het groeien, je wilt dingen verbeteren. Als ik niet loslaat, kan de rest niet groeien. Daarom probeer ik bewuster na te denken over hoe ik zelf leef. Hoe veel drink ik en hoe laat ga ik naar bed?”

Caroline: „Ik vind het heel leuk als alles meetbaar is. Dat heb ik ook in mijn bedrijf. Als je de website aanpast, wil je ook weten wat het effect is. Als het niet meetbaar is, verlies ik snel mijn interesse.”

Florian: „We hebben afspraken gemaakt over wie wat doet ’s ochtends.”

Caroline: „Ik sta eerder op en dan werd het een terugkerende irritatie dat ik al te veel aan het doen was. Nu vult Florian de schooltassen en ik maak de ontbijttafel klaar.”

Florian: „Intussen heb ik al mijn agendapunten gedelegeerd aan de kinderen, haha. De afwasmachine uitruimen doen de oudste en de jongste nu om de beurt. De broodtrommel vullen we samen.”

Telefoon uit de slaapkamer

Caroline: „Ik sta om half zeven op en dan ga ik eerst mediteren of ik doe de 7 minute workout. Daarna nemen we allebei een lekkere koffie met boter en MCT-olie [vloeibare kokosolie].”

Florian: „Als ik beneden kom heeft Caroline al havermoutpap gemaakt met granola. Dan maak ik de keuken nog een beetje schoon, dat had de avond ervoor eigenlijk al moeten gebeuren. Als iedereen zit, schuif ik ook aan en dan bekijk ik eest mijn Oura Ring-score, die mag ik niet eerder checken van mezelf.”

Caroline: „De telefoon blijft uit de slaapkamer!”

Florian: „Daarna pak ik er een dankbaarheidsboekje bij, de Five Minute Journal.”

Caroline: „Ik heb de Panda-planner, daarin schrijf ik ook op wat de prioriteiten en agendapunten zijn voor de dag. De broers lezen de Donald Duck of voeren hevige discussies.”

Florian: „Om kwart over acht staan we buiten met de tasjes. De kinderen willen zelf op de fiets naar school, maar voorlopig brengen we ze nog met de auto. We rijden allebei in een Tesla.”

Caroline: „Ik kan natuurlijk niet ineens in een benzineauto aankomen, haha. We brengen de kinderen om beurten weg en de oppas haalt ze drie dagen per week op. Zij kookt dan ook. Daarnaast doen Florian en ik allebei nog een dag met de kinderen.”

Florian: „Door corona heb ik geleerd zorg en werk makkelijker te combineren. Als de kinderen thuiskomen om half drie spreek ik ze vaak kort en daarna ga ik weer verder. De kinderen spelen met vriendjes en om vijf uur komen ze binnenrennen, want dan hebben we afgesproken dat ze iPad mogen kijken. Een keer per week breng ik ze ook naar hockey.”

Caroline: „Ik kook op de dagen dat de oppas niet kookt, of we doen weleens Marleen kookt [een bezorgdienst].”

Bij een ondernemersclub

Caroline: „Voordat we kinderen hadden, praatten we over van alles na het werk, ook ondernemersvragen. Toen de kinderen klein waren bleven we dat doen, maar dan heb je het over juridisch gezeik, terwijl je hongerige kinderen meteen willen eten. Dat werkt niet. Daarom zijn we allebei bij een ondernemersclub gegaan waar we het advies krijgen en de ervaringen kunnen delen die we bij elkaar zochten.”

Florian: „Vier jaar geleden zijn we ons meer bezig gaan houden met persoonlijke ontwikkeling. Als een van ons nu vertelt over problemen op het werk, dan vraagt de ander ‘wat doet het met jou?’”

Caroline: „Sinds kort kan er weer van alles ’s avonds: van pubquizen op het strand tot een bootje met collega’s. Ik moet er nog even aan wennen.”

Florian: „Ik ben enorm gaan watersporten sinds ik hier woon: suppen, catamaranzeilen, kiten. In de zomer doe ik dat ’s avonds. In de winter sta ik ’s ochtends soms al om zeven uur op het water te suppen met vrienden uit de buurt.”

Caroline: „De kinderen gaan om negen uur slapen. Af en toe kijk ik een serie, maar dan zet ik wel een bril op die het blauwe licht blokkeert. Vaker lig ik met mijn e-reader in bed rond tien uur.”

Florian: „Er was een hele periode dat ik de kinderen om half negen naar bed bracht en ook vast mijn lenzen uitdeed. Ik heb -7 dus dan gebeurde er verder weinig. Vaak ga ik na het sporten nog even op mijn telefoon scrollen. Ik ben geen nachtuil meer, maar ik ben nog steeds geen ochtendmens. Ik probeer ’s ochtends wel bepaalde rituelen in te voeren – de Wim Hof-ademhaling, tien push ups– maar die houd ik niet vast. Zodra ik een kunstje onder de knie heb, probeer ik meestal het volgende. Nu draai ik me ’s ochtends gewoon nog een keer om, haha, ik ben weer terug bij af!”

Hoe doen zij het? Opstaan Caroline staat om half zeven op, Florian rond kwart over zeven. Hulp in de huishouding Een keer per week komt iemand strijken en een keer per week komt iemand schoonmaken Woning Vrijstaande woning in Bentveld (bij Haarlem) met een tuin. Caroline: „We hadden een volkstuin en een caravan op camping Bakkum maar dat was elk weekend een hele volksverhuizing.” Boodschappen De oppas doet twee keer per week de boodschappen, Caroline vult aan. Laatste grote uitgave Surfgear (wing foils) voor Florian en een familievakantie naar Portugal. Naar bed Caroline gaat naar bed rond tien uur, Florian soms wat later.