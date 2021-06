Ministerie van Justitie VS klaagt staat Georgia aan voor inperken kiesrecht

Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagt de staat Georgia aan vanwege zijn nieuwe wet die de intentie zou hebben „zwarte stemmers gelijke kiesrechten te ontzeggen”. Dat maakte het ministerie vrijdag bekend via zijn website. Volgens minister van Justitie Merrick Garland is deze zaak „de eerste stap” om ervoor te zorgen dat alle stemgerechtigden daadwerkelijk hun stem kunnen uitbrengen, en dat alle rechtmatige stemmen geteld worden”. Hij noemt het kiesrecht „het recht waaruit alle anderen voortvloeien”.

De wet die Georgia in maart aannam, zorgt ervoor dat mensen die gaan stemmen hun identificatiebewijs moeten laten zien. Ook wordt de periode waarin inwoners van de staat een stembewijs kunnen aanvragen korter en komen er minder plekken waar ze hun stembiljet kunnen inleveren in Atlanta en omstreken. In en rond de stad zou dat aantal teruglopen van 94 bij de vorige verkiezingen tot 23 bij de volgende. Atlanta is de plaats met de meeste zwarte stemgerechtigden in Georgia en volgens critici perken de maatregelen het kiesrecht in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil daarom dat de staat Georgia deze maatregelen terugdraait.

In meer staten, waaronder Arizona, Arkansas, Florida, Iowa en Montana, zijn in de laatste maanden wetten ingevoerd die het kiesrecht belemmeren. Eerder deze week werd nog een wetsvoorstel van de Democraten om het Amerikaanse kiesrecht te hervormen, geblokkeerd door de Republikeinen.