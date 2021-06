Drie doden en meerdere gewonden bij steekpartij Zuid-Duitse stad Würzburg

Bij een steekpartij in de Zuid-Duitse stad Würzburg zijn vrijdag drie doden en meerdere gewonden gevallen. Dat meldt de Duitse politie, aldus persbureau Reuters. Een man zou op omstanders hebben ingestoken met een lang mes.

Vooralsnog is niets duidelijk over het motief van de dader, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Volgens Reuters is de dader een 24-jarige Somaliër die in Würzburg woont.

Omstanders zouden de de man omsingeld hebben en met stokken en stoelen op afstand hebben gehouden. Agenten hebben hem vervolgens neergeschoten en gearresteerd. De inwoners van Würzburg, een stad van ongeveer 130.000 inwoners, lopen dan ook geen gevaar meer, meldt de politie.