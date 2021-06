Is het de schuld van hoogopgeleide, overwerkte en conservatieve ouders dat kinderen niet meer lezen?

Al jaren worden we om de oren geslagen met berichten dat kinderen lezen niet leuk vinden. En de interesse dreigt steeds verder weg te ebben. Hoe komt dat? En hoe krijg je je kind tóch aan het lezen?

In deze aflevering van Tussen de regels gaat Michel Krielaars in gesprek met kinderboekschrijver Aukelien Weverling en kinderboekrecensent Mirjam Noorduijn. Ze hebben het over conservatieve ouders die geobsedeerd zijn door Tonke Dragt, de mislukte kinderboeken van BN'ers én geven tips met welke boeken je je kind toch aan het lezen krijgt.

